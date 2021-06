Spits Sydney van Hooijdonk verlaat NAC Breda

Sydney van Hooijdonk tekent geen nieuw contract bij NAC en gaat de Bredase club verlaten. De huidige verbintenis van de spits loopt af en hij ziet niet genoeg perspectief om te blijven. "Het was een moeilijke beslissing, maar voor mijn carrière het beste", zo is zijn verklaring.

Het vertrek van Sydney van Hooijdonk, kind van de club, hing al een tijdje in de lucht. De speler vond dat hij te weinig vertrouwen kreeg van de technische staf bij NAC. Hoewel hij in de winterstop nog salarisverhoging kreeg, zit een een nieuw contract in Breda er niet in.

"De tijd is gekomen dat ik de club ga verlaten", zo zegt hij op de website van NAC. "Het was een moeilijke beslissing, maar voor mijn carrière het beste. Ik voelde mij altijd gewaardeerd. Vanaf de thuiswedstrijd tegen Willem II, waarin ik al werd toegezongen, tot aan de laatste wedstrijd tegen NEC. Het was een mooie periode, maar helaas hebben we niet het grote doel gehaald. Toch heb ik alle vertrouwen met jullie op de tribune dat het goed gaat komen. Ik hoop nog vaak terug te komen op de tribune en dan zien we elkaar snel weer."