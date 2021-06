‘Ik voel het mes nog in mijn rug’, overval maakt na 1,5 jaar nog indruk

Wachten op privacy instellingen... De drie daders van de overval zijn op beeld vastgelegd Volgende Vorige vergroot 1/2 Gewapende overval in Berghem

Het is al anderhalf jaar geleden, maar de politie doet nog een ultieme poging om de daders te vinden van de overval op een tankstation aan de Burgemeester van Erpstraat in Berghem. Een van de medewerkers die de overval meemaakte, weet het nog alsof het gisteren gebeurd is.

Het was bijna acht uur ’s avonds en ze was aan het stofzuigen in de zaak, zodat haar collega dat niet meer zou hoeven doen. “Ik keek door het raam naar buiten en zag drie mannen aankomen”, vertelt ze. “Ik zei nog tegen mijn collega: dit voelt niet prettig. Maar voor ik weer bij de kassa was, waren ze al binnen.”

De drie overvallers droegen donkere kleding en hadden hun gezicht bedekt. Ze lijken op de camerabeelden erg jong te zijn. Vooral de kleinste van het stel is nog een jochie, zo stelt de politie. Ze hadden messen bij zich. “Eentje stond voor me met een mes”, vertelt de medewerkster, “En eentje stond achter me. Ik voel de punt van het mes nog steeds in mijn rug.”

"Ik ben achter de kassa in elkaar gezakt."

De drie jonge daders maakten het wisselgeld uit de kassa buit en gingen er daarna vandoor. “Toen ben ik achter de kassa in elkaar gezakt. Mijn collega heeft op de alarmknop gedrukt.” Ze heeft veel last gehad van de overval. “Ik heb dagenlang alleen maar gehuild. Ik kon niets eten, wilde alleen maar op bed liggen.”

De politie denkt dat de daders uit Berghem zelf komen en hoopt dat iemand ze op de beelden herkent.

