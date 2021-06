Een Jumbo of een groot dorpsplein: centrumplan verdeelt Lieshout

vergroot

Er moet iets gebeuren om van de Heuvel in het centrum van Lieshout weer een aantrekkelijk woon- en winkelgebied te maken. Hierover is het iedereen het eens in het dorp, maar over hoe dit moet gebeuren zijn de meningen ernstig verdeeld. Zo zou de verhuizing van een grote Jumbo-supermarkt naar het centrum kunnen betekenen dat een deel van het dorpsplein moet verdwijnen.

Er ligt een vergaand voorstel van een projectontwikkelaar, maar, naar verluidt, een groot deel van Lieshout ziet dit Centrumplan De Heuvel niet zitten. Er is een Plan B bedacht als alternatief. Tijdens een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad, dinsdagavond, worden ze beide toegelicht.

"Er is hier al zoveel verdwenen."

De oorspronkelijke plannen voorzien in een complex met onder meer appartementen en winkels als een Jumbo-filiaal in de dorpskern. Deze zaak staat nu nog aan de Dorpsstraat. Henny Bevers-Van den Baar, betrokken bij Heemkundekring ’t Hof van Liessent, houdt haar hart vast. “Dat wordt veel te druk. Op zo’n supermarkt hier aan de Heuvel zit bovendien niemand te wachten, laat die aan de Dorpsstaat blijven. Er is hier al zo veel verdwenen. We willen de oude Heuvel, de oude kern van ons dorp, terug en dat zie ik niet gebeuren met het Heuvelplan”, aldus de Lieshoutse.

Ze krijgt bijval van een plaatsgenote: ”Ik vind het echt jammer dat wij sinds dat Lieshout is opgegaan in Laarbeek achterlopen op Beek en Donk. Er moet iets gebeuren.”

De Heuvel is een verzamelpunt in Lieshout (foto: Leon Hagedoorn).

"Meer winkels op loopafstand is beter."

De ondernemers zien het Heuvelplan wel zitten. Mark Lommen, eigenaar van drogist DA bijvoorbeeld. “Nu zitten hier een aantal winkels aan een lange straat met veel ruimte ertussen. Volgens mij moeten die zaken aaneengesloten zijn, zodat je makkelijk van bijvoorbeeld de Jumbo een DA kunt binnenwandelen”, zegt Lommen. Hij is bang dat potentiële klanten bij een andere inrichting van het winkelaanbod hun boodschappen elders gaan doen. “Het zou de leefbaarheid juist ten goede komen als er meer winkels op loopafstand van elkaar liggen.”

De familie Van de Bogaard, die zowel in Lieshout als Beek en Donk een Jumbo-filiaal runt, wil nauwelijks ingaan op wat er mogelijk allemaal op stapel staat: “We zijn geen partij, wij zijn niet meer dan huurders.” Het moederbedrijf meldt desgevraagd vanuit Veghel: “Bij Jumbo staat de klant centraal. Ook houden we altijd onze ogen en oren open voor nieuwe locaties.”

De Jumbo aan de Dorpsstraat (foto: Ilse Schoenmakers).

"Het is nu aan de raad om vragen te stellen."

Wethouder Tonnie Meulensteen van de gemeente Laarbeek, waar Lieshout onder valt, wil zich nog niet uitspreken over een voorkeur. “Er liggen twee plannen om het dorp te verlevendigen en toekomstbestendiger te maken. Het grote verschil is wel of geen Jumbo-supermarkt. Het is dinsdag aan de raad om vragen te stellen.“

Toon Brouwers, raadslid van coalitiepartij PNL, wil wel het achterste van zijn tong laten zien. “Plan B voorziet in meer rust en ruimte. En wij hebben negen zetels. Bij het andere plan wordt het heel druk in het dorp.”

De initiatiefnemers van Plan B willen aan de vooravond van de informatiebijeenkomst geen toelichting geven. Projectontwikkelaar Rialto heeft nog niet gereageerd. Over ruim een maand gaat een raadscommissie zich over de plannen buigen, waarna in september de knoop definitief wordt doorgehakt, al bestaat ook daarna nog de kans voor betrokkenen om zich te verzetten.

