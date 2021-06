Wachten op privacy instellingen... De klassen op het Frits Philips Lyceum zitten halfvol. Volgende Vorige vergroot 1/2 Middelbare school gaat maar half open en de leerlingen vinden het prima

"Het is niet verantwoord om deze school volledig te openen", aldus Martin van den Berg, directeur van onder meer het Frits Philips Lyceum in Eindhoven. De middelbare school zou vanaf vandaag eigenlijk verplicht volledig open moeten, maar dat weigert de directie. "Wij zien veel te veel risico's." Ook de meeste leerlingen lijken het geen probleem te vinden.

Het voortgezet onderwijs is sinds maandag verplicht om alle leerlingen weer dagelijks op school te ontvangen. Scholieren hoeven geen afstand meer te houden van elkaar, maar wel van het personeel.

Volgens Van den Berg is het onverantwoord om zijn school volledig te openen. De school blijft daarom op de oude voet verder gaan: alle leerlingen gaan halve dagen naar school en volgen de andere helft van de lessen online, vanuit huis. "We zien te veel risico's bij het volledig openen van onze school. Dat heeft met de veiligheid van docenten te maken. Er bestaat ook een risico dat als we nu open gaan, we over twee weken door oplopende besmettingen weer terug moeten naar een scenario van thuisonderwijs."

"Het zou best kunnen dat een school die vandaag nog dicht is morgen alsnog opengaat."

"Als ouders denken dat hun kind het echt nodig vindt om naar school te komen, dan kan dat", vertelt geschiedenisdocent Willem Willems namens de medezeggenschapsraad. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld een achterstand hebben opgelopen, kunnen hele dagen naar school komen. "Er is ruimte om extra leerlingen op te vangen. We denken dat we op deze manier de leerlingen heel goed recht doen én het veiligheidsgevoel van onze collega's."

De Inspectie van het Onderwijs heeft tot nog toe niet handhavend opgetreden tegen middelbare scholen die nog niet helemaal opengaan. "We blijven inhoudelijk in gesprek met de schoolbesturen, dat is altijd de lijn geweest", laat een woordvoerder weten. "Soms zit daar enige doorlooptijd in, het zou best kunnen dat een school die vandaag nog dicht is morgen alsnog opengaat." Een exact overzicht heeft de inspectie op dit moment niet.

