Een picknicktafel waar niemand wil zitten, want Big Brother kijkt mee

De camera houdt je in de gaten aan de picknicktafel in Bosschenhoofd (foto: Erik Peeters). De reclamezuil langs de A58 in Bosschenhoofd (foto: Erik Peeters) De camera bij het picknick bankje houdt alles in de gaten

Het is met afstand de best beveiligde pleisterplaats van Brabant. Het uitzicht is er prima, het bankje zit fantastisch en er is geen vuiltje in de buurt te bekennen. Maar hoe uitnodigend ook, geen mens wil aan de picknicktafel zitten. De reden? Een beveiligingscamera pal boven je hoofd.

Sinds kort staat het hardhouten bankje direct onder de reclamezuil aan de Bredasebaan in Bosschenhoofd. De beveiligingscamera ernaast is bedoeld om onverlaten ervan te weerhouden om in de mast te klimmen, maar onbedoeld hangt de camera ook praktisch boven de picknicktafel.

"Ik heb het gevoel dat ik hier bespied word."

Fietsers laten het bankje op de hoek van de startbaan van Breda Airport daarom links liggen. Ze hebben geen zin in een anonieme pottenkijker op afstand terwijl ze hun broodtrommeltje leeg smullen. “Ik heb het gevoel dat ik hier bespied word, alsof er een extra gast aan tafel zit. Niemand heeft er iets mee te maken of ik kaas of ham op mijn brood heb”, zegt een oudere vrouw op de fiets.

“Ja, dat bankje staat hier op een mooie plek, maar mooi dat ik daar niet ga zitten”, vult een andere fietser aan. “Je weet niet door wie of wat je gefilmd wordt. De camera staat zo dichtbij, het is bijna intimiderend. Dan fiets ik liever een paar honderd meter verder door. Een beetje privacy is wel zo prettig als je even wilt uitrusten. Om maar niet te spreken over een klein vrijpartijtje”, lacht hij.

De slogan ‘Visit Halderberge’ op de reclamezuil lijkt daarmee voor wat het tafeltje eronder betreft, aan dovemansoren gericht. Twee senioren op de fiets zien er ook de lol nog wel van in: “Ach, we zwaaien nog maar even naar de camera, dan heeft er nog iemand plezier aan.”

