Van der Poel wint tweede rit van Ronde van Zwitserland: 'Knappe zege'

Mathieu van der Poel heeft de tweede rit van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De wielrenner van Alpecin-Fenix kwam maandag als eerste over de finish, nadat hij 3 kilometer voor het einde de aanval had ingezet.

Op het vlakke stuk liet hij zijn kracht zien. Op de laatste meters bleef hij de Duitser Maximilian Schachmann een seconde voor. Wout Poels eindigde als derde. De rit ging van Neuhausen naar Lachen over bijna 180 kilometer.

"De etappe leek een beetje op een voorjaarskoers", zei Van der Poel. "En die liggen me wel. Ik ben hier ook om een etappe te winnen. Mooi dat het nu al is gelukt, want het gaat hier steeds lastiger worden."