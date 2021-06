Bijzondere ontdekking uit de Tachtigjarige Oorlog in Eindhoven

Onder de Grote Berg in Eindhoven zijn vestingwerken uit de Tachtigjarige oorlog ontdekt. Die kwamen aan het licht omdat er gewerkt wordt aan de straat. Ook archeologen doen dan onderzoek.

De gracht is onderdeel van het vestingwerk dat in 1583 door de Spanjaarden is aangelegd. "We nu delen van een driehoekige, uitstekende punt van die gracht ontdekt. Dit was onderdeel van een zogenaamd bastion." En dat is bijzonder, zegt De Boer. "Bij archeologisch onderzoek in de afgelopen 30 jaar zijn op een paar plekken in de stad wel resten van de vestinggracht gevonden, maar nog nooit resten van een bastion. Deze vondst is dus een prachtige aanvulling op onze kennis daarover."