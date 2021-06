We zijn veel meer gaan snoepen in coronatijden... en dit is waarom

Wachten op privacy instellingen... Archieffoto: Karin Kamp Volgende Vorige vergroot 1/2 Brabanders weten wel wat lekker is: "'s avonds lekker sneukelen'

De coronakilo’s vlogen eraan de afgelopen periode. En dat is niet alleen te zien aan de weegschaal, ook aan de verkoopcijfers van snoep en chocolade. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. We gunden onszelf regelmatig wat lekkers.

Het is niet moeilijk om een lijstje te verzamelen, als we de straat op gaan met de vraag naar de favoriete zoetigheid: dropjes, chocolade, een zak snoep in de auto, stroopwafels die eerst nog even lekker opgewarmd worden… wij Brabanders weten wel wat lekker is.

"Als de voorraad in de buurt is, ga je sneller wat eten."

Volgens massapsycholoog Hans van de Sande is het helemaal niet zo vreemd dat we massaal naar de snoeppot grijpen, in deze coronatijden. “Het is heel simpel: in huis heb je je voorraad en als die in de buurt is ga je sneller wat eten. En ook als je je verveelt, ga je eerder snoepen.”

Dat wordt wel herkend, door de Brabanders die we het vragen. “Ik merk het wel ja”, zegt een man, “sowieso aan de kilo’s!” Een vrouw in de auto weet het ook: “Je doet meer thuis dus dan loop je meer te snoepen. Of weer eens lekkere broodjes halen."

"Je spuugt kauwgum thuis niet zomaar op de grond."

Opmerkelijk in het onderzoek van ABN AMRO: de verkoop van pepermunt en kauwgum is juist afgenomen. Blijkbaar vinden we het niet zo belangrijk om thuis een frisse adem te hebben? Volgens de massapsycholoog zit het toch iets anders in elkaar: “Ik denk eigenlijk dat kauwgum lastiger weg te doen is als je thuis bent”, zo verklaart hij. “Je spuugt het niet zomaar op de grond.”

In plaats daarvan stoppen we dus onze hand nog maar eens in de snoeppot. Met alle gevolgen van dien.

