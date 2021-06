Coronanieuws: laagste aantal patiënten opgenomen op de intensive cares

15.39

Het midden en westelijke deel van onze provincie is van 'zeer ernstig' naar 'ernstig' gegaan op de risicokaart van Nederland. Die kaart wordt elke twee weken bijgewerkt en geeft aan hoe het gesteld is met het aantal positieve coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen. Er zijn voor het eerst in maanden ook weer enkele gebieden 'zorgelijk', dat is het op één na laagste niveau. Deze gebieden liggen in het noorden van Nederland.