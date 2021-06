Coronanieuws: vaccinatie van thuiswonende ouderen is heel effectief

03.30



De coronagolf is bijna verleden tijd. Het aantal positieve tests blijft dalen, dankzij vaccinaties en het warmere weer. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer vijftienduizend mensen positief getest. Dat zou het laagste weekcijfer sinds september zijn. Het exacte aantal komt later vandaag wanneer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt met de wekelijkse cijfers over de verspreiding van het coronavirus.