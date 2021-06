Gekantelde vrachtwagen blokkeert de A50 bij Veghel

Foto: Sander van Gils/ SQ Vision. vergroot

Een gekantelde vrachtwagen zorgt sinds dinsdagochtend kwart over zes voor problemen op de A50 bij Veghel. De vrachtwagen ligt dwars over de snelweg. Rond kwart over zeven wordt verkeer dat achter het ongeluk vast kwam te staan via de linkerrijstrook langs de gekantelde vrachtwagen geleid. Verder blijft de weg bij Veghel dicht, zo meldt de ANWB. De problemen gaan uren duren.

Wil je vanuit Eindhoven richting Oss dan is het advies om te rijden via Den Bosch, volg dan de A2 en A59.

Ook in de andere richting loopt het verkeer vast. Rond zeven uur staat er tussen Nistelrode en Veghel een kijkersfile van zo'n zes kilometer. Het gaat om een vrachtwagen die mengvoer vervoert. Dit ligt voor een deel over de weg.

