Derde digitale dreun voor de onderwereld in korte tijd, dankzij FBI-app

Afbeelding van de chat-app Het speciale politielogo van de operatie (foto: Politie)

De politie in zestien landen heeft stiekem een chat-app aan criminelen gegeven en ze afgeluisterd. Door die methode zijn er alleen al in Nederland 49 mensen opgepakt. De politie ontdekte 25 drugslocaties, zoals drugslabs en ook grote hoeveelheden drugs, 8 vuurwapens en 2,3 miljoen euro. Vrijwel zeker zijn er ook in Brabant misdrijven ontdekt, maar de details ontbreken nog.

Op een internationale persconferentie in Den Haag werd uitleg gegeven over de geheime operatie. Die begon in oktober 2019. De Amerikaanse politiedienst FBI maakte samen met de Australische politie een chat-app: Anom. Die zat verborgen achter een rekenmachine.

Anom

De afgelopen andehalf jaar werd de chat-app ineens populair. Dat kwam omdat de politie inbrak in allerlei (criminele) telefoondiensten, zoals Encrochat en SkyECC. “Criminelen zochten een alternatief na de hacks van de voorbije tijd”, zei een van de vertegenwoordigers van Europol dinsdag. En daarom kwam Anom in beeld. “Het platform had een goede reputatie en werd onder criminelen gezien als zeer betrouwbaar”, zei de Nederlandse politiecommissaris Jannine van de Berg.

Op meer dan 12.000 mobieltjes was de chat-app in gebruik. Bij meer dan 300 misdaadorganisatie in de hele wereld. Ze stuurden elkaar zo'n 27 miljoen chatberichten. De meeste berichten waren in het Nederlands, Zweeds en Duits.

In totaal zijn er 800 mensen gearresteerd in de hele wereld.

'Tonnen coke'

Een vertegenwoordiger van de FBI zei verbaasd te zijn over wat in de chats voorbijkwam. “We zagen foto's van honderden tonnen cocaïne in scheepsladingen fruit." Hij zei ook dat er meer dan 100 ‘levensbedreigende misdrijven’ uit naar voren kwamen.

De Australische politie was verbaasd over hoe iedere gebruiker dit platform blindelings vertrouwde en openlijk chatte over misdrijven. “Als ze het hadden over cocaïne dan schreven ze gewoon: cocaïne”, zei een politiecommissaris. “Het waren geen gecodeerde berichten, het was gewoon zwart-op-wit."

Australië meldde in de nacht van maandag op dinsdag 224 arrestaties en de vondst van veel drugs wapens en geld. Zweden meldde 155 arrestaties. Een deel daarvan was in eigen land, ook werden Zweedse verdachten opgepakt die zich schuil hielden in Spanje.

Cryptotelefoons

De operatie wordt door de politiediensten omschreven als de zoveelste klap voor de onderwereld. Het gebeurt al jaren dat de politie meekijkt met het berichtenverkeer in de onderwereld.

Vanaf pakweg 2014 zag de politie dat de cryptotelefoons populair werden in de onderwereld. In 2015 startte het eerste onderzoek naar zo'n provider. Een reeks aan telefoondiensten kon de politie kraken: PGP-Safe, Ennetcom, IronChat, Encrochat in voorjaar 2020 en begin dit jaar SkyECC.

Zelfs live meelezen lukte. Door de hacks werd vorig jaar bijvoorbeeld de martelkamer in Wouwse Plantage gevonden en 12,5 miljoen euro in bigshoppers in Eindhoven.

Accounts

Sky (februari/maart 2021) was de grootste hack tot nu toe, veel groter dan Anom en de andere hacks samen. Bij Sky ging het om 'honderden miljoenen berichten'.

De criminelen gebruiken nooit hun eigen naam. Het zijn altijd anonieme accounts en gekke namen en daarom is het lastig voor de politie om ze te identificeren. Maar het lukt in veel gevallen vaak toch om iemand te koppelen aan zo'n account, dankzij andere soorten gegevens zoals kentekens, zendmastgegevens, observaties, (familie)foto's die ze rondsturen of gewoon een cryptotelefoon die ze vinden bij een huiszoeking.

De Nederlande politie heeft een tijd terug al een eigen computerprogramma ontwikkeld om inzicht te krijgen in de berg aan data. Advocaten hebben veel kritiek op de manier waarop de politie door de berg aan telefoondata zoekt. Het zou de privacy ernstig aantasten.

Voor de politie betekent die berg aan chats veel spitwerk, steeds meer digitale informatie ligt te wachten op analyse. Bewijsmateriaal uit de reeks hacks komt al jaren voorbij in allerlei rechtszaken.

