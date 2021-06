Joseph Oosting is de nieuwe trainer van RKC

RKC heeft de opvolger van Fred Grim als trainer bekendgemaakt: Joseph Oosting. Hij was de afgelopen seizoenen assistent-trainer bij Vitesse. Het wordt zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal.

Saillant detail; zoon Thijs Oosting speelde het afgelopen halfjaar voor RKC. Hij werd gehuurd van AZ en scoorde in het shirt van de Waalwijkers vier keer. Het is nog onbekend of hij ook komend seizoen bij RKC speelt.

De Brabantse club was op zoek naar een nieuwe trainer nadat Fred Grim de overstap had gemaakt naar Willem II. Grim was drie jaar werkzaam bij RKC waar hij in zijn eerste seizoen direct promoveerde. Na een afgebroken seizoen vanwege het coronavirus, zorgde hij dit seizoen voor directe handhaving.