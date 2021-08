Mannen kunnen eindelijk weer eens buiten spelen (en vrouwen ook)

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Ilse gaat in Oosterhout op bezoek bij een mannenspeeltuin

Omroep Brabant gaat deze zomer op vakantie in eigen provincie. We nemen jou mee naar al onze 61 gemeenten en laten je leuke activiteiten en mooie verhalen zien. In deze aflevering staat Oosterhout centraal. #VerrassendBrabant

Marielle Bijlmakers

Mannen zijn eigenlijk gewoon groot uitgevallen kinderen. Als zij het voor het zeggen hadden zouden ze het liefst de hele dag buiten spelen, als het niet regent tenminste. Speciaal voor de speelse man is er de Mannenspeeltuin in Oosterhout. Daar kunnen ze in een heuse minitank rijden, maar als mannetjesputters liever bijlwerpen kan dat ook. Of paintball natuurlijk. Of met een kruisboog schieten. Of... 'het schijnt dat er voor vrijgezellenfeesten zelfs over een striptease te praten valt.

Natuurlijk is de Mannenspeeltuin niet alleen voor mannen die terug willen naar hun wortels, maar ook voor vrouwen, personeelsuitjes en kinderfeestjes.

Oosterhout is een mooi stadje in het midden van de provincie. Het staat vooral bekend om zijn kasteeltjes, die veelal rond het Slotpark in het centrum liggen. Het oudste slotje stamt uit 1285, slotje Borssele. Eén van de mensen die hier eigenaar van zijn geweest is Willem van Duvenvoorde. Hij was de bastaardzoon van de Hollandse edelman Philips van Duvenvoorde die behoorde tot het geslacht Wassenaar. Geboren in Haarlem, maar hij trok al snel naar Brabant.

De jonge Van Duvenvoorde was adviseur van Willem III. Ook was het zijn taak om geld uit te lenen, onder anderen aan de toenmalige koning van Engeland. We hebben het nu over de vroege veertiende eeuw. Als een soort Prins Bernhard van de Middeleeuwen kocht hij slotjes en landhuizen op in Oosterhout, als belegging, en liet er zijn nakomelingen wonen. In de 17e eeuw woonde ook Adriaan Havermans, geschiedschrijver van de stad Breda, in het slotje.

Maar Oosterhout heeft niet alleen maar een rijke historie. Er liggen ook bossen, ten zuidwesten van deze plaats ligt een zandgebied, met het bekende natuurgebied Vrachelse Heide aan de overzijde van het Wilhelminakanaal. Ten zuiden van Oosterhout bevindt zich het gebied Oosterheide.

Bij de Vrachelse Heide ligt recreatiepark de Warande. Hier zit een outdoor evenementenbedrijf met talloze mogelijkheden om je een paar dagen goed uit te leven. Je kunt er zwemmen, vlotvaren, boogschieten, stormbaan rennen, vuur maken, in een tuigje metershoog in bomen klimmen tot aan de top en nog veel meer. Daarnaast is er een escape-room op een echt eiland waar je als een betere Robinson Crusoë vanaf moet zien te komen.

De gemeente Oosterhout heeft ruim 56.000 inwoners en ze bestaat verder uit de kernen Oosteind, Dorst en Den Hout. De hoofdkern wordt voor het eerst genoemd in 1277, maar is veel ouder. Al in de prehistorie lag er een keten van nederzettingen. Bekende (oud-)inwoners van Oosterhout zijn Gerrit Brokx (politicus 1933-2002), bisschop Jan Liesen, modeontwerpster Marlies Dekkers, rapper Extince en zwemmer Stan Pijnenburg. Oosterhout heet Kaaijendonk met carnaval.

