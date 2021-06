IJzerdraad gespannen op nekhoogte, mountainbiker raakt gewond

Er wordt nog druk gezocht naar de locatie van het stuk ijzerdraad. vergroot

In een bos bij Ossendrecht zou dinsdagmiddag een mountainbiker gewond zijn geraakt aan zijn gezicht, nadat hij tegen een stuk ijzerdraad is aangereden dat over het pad gespannen was. De politie bevestigt dat er een melding is binnengekomen over meerdere ijzerdraden op nekhoogte.

Eerder deze dinsdagmiddag plaatste de gemeente Woensdrecht al op Facebook dat er een mountainbiker tegen een stuk staaldraad gereden zou zijn. Op dat moment was nog niet bekend waar dat gebeurd zou zijn én wie de fietser was. Inmiddels laat de gemeente weten dat de man zich heeft gemeld. "Wij hebben dat doorgegeven aan de politie."

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat er inderdaad een melding is binnengekomen over stukken ijzerdraad, die op nekhoogte boven het pad gespannen zouden zijn. Over de gewonde mountainbiker was daar op dat moment nog niks bekend.

