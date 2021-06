Marcel (33) fietste tegen ijzerdraad: twee hechtingen en een blauw oog

Marcel vlak nadat hij in het ijzerdraad fietste. vergroot

Marcel (33) ging maandagavond even lekker mountainbiken in een bos bij Ossendrecht, maar kwam al snel van een koude kermis thuis. Iemand had een roestige ijzerdraad op ooghoogte gespannen en Marcel fietste daar vol in. Hij moest naar het ziekenhuis en heeft nu hechtingen in zijn neus.

Wie zoiets nou doet, snapt Marcel ook niet. “Misschien heeft iemand het wel op motorcrossers of zo gemunt”, zegt hij. “Ik fiets vaker op die plek en dit heeft er nog nooit gehangen. Toen ik klaar was in het ziekenhuis ben ik teruggegaan en zag ik nóg een kabel hangen, tien meter verderop. Die heb ik zelf weggehaald.”

Marcel filmde het ijzerdraad voordat hij het weghaalde:

Hij moet er niet aan denken dat een motorcrosser er met hoge snelheid in was beland of dat het ijzerdraad recht in zijn oog was gekomen. “Ik heb een wond bij mijn linkeroog, maar het had erger kunnen aflopen.” Marcel zat direct onder het bloed en heeft nu twee hechtingen in zijn neus en een blauw oog.

“Je merkte het bijna niet, want het was geroest ijzerdraad en door de takken en blaadjes werd dat gecamoufleerd. Dus zonder te remmen ben ik erin gefietst.”

Marcel is zeker niet van plan om zijn mountainbike aan de spreekwoordelijke wilgen te hangen na de heftige gebeurtenis van maandag. “Misschien dat ik iets voorzichtiger word… maar ik hoop volgende week toch weer een rondje te gaan fietsen.”

Hij heeft aangifte gedaan en de gemeente gebeld. Volgens Marcel neemt de politie de melding heel serieus.

