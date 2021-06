Ware hooikoorts-horror: 'massa's graspollen' in de lucht

Archieffoto: Ben Saanen vergroot

Loop jij al de hele dag te niezen, in je ogen te wrijven en te snotteren? Dat is helemaal niet gek. Er zitten namelijk 'massa's graspollen' in de lucht, weet Weerplaza.

Het is een drama voor hooikoortspatiënten. Door het groeizame weer van afgelopen tijd schieten de grassen uit de grond, en die laten flink wat pollen los. Overal waar je kijkt, staan hoge groene sprieten. Smalle wandelpaden worden overwoekerd en ook in de bermen staat de groene pollenvriend hoog.

Tel daarbij op dat een hoop gemeentes en boeren bezig zijn met de boel weer zo snel mogelijk kortwieken. Overal zie je wel tractoren rijden die het gras een kopje kleiner maken.

Dat alles bij elkaar maakt dat het pollenniveau in onze provincie op 'extreem veel' staat. Voor iemand met hooikoorts is het ware horror.

Nog veel niesdagen voor de boeg

En helaas, de komende dagen wordt het niet veel beter. Het blijft droog en warm. Ook is er nauwelijks wind. Dat vinden pollen heerlijk. Zoals Weerplaza het omschrijft: "Hooikoortspatiënten doen er goed aan hun medicatie bij de hand te houden."

