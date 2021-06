Scooterrijder zwaargewond na botsing met andere scooter in Tilburg

Veel hulpverleners op de been na het ongeluk (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Bij een frontale aanrijding tussen twee scooters is dinsdagmiddag in Tilburg één van de bestuurders zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond kwart voor vijf bij het kruispunt van de Heerenveldendreef en de Gendringenlaan in de wijk De Reeshof.

Na de melding kwamen twee ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. Ook de politie kwam poolshoogte nemen.

De scooters die bij de botsing betrokken waren (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties).l vergroot

De scooterrijder die zwaargewond raakte is met verwondingen aan zijn hoofd naar een ziekenhuis gebracht. Hij reed op een elektrische scooter. De andere bestuurder raakte lichtgewond en hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren.

De slachtoffers van het ongeluk worden geholpen (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

