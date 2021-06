Frank Lammers scoort nummer 1-hit met ode aan Frank de Boer

Frank Lammers mag een nieuwe prestatie bijschrijven op zijn erelijstje: de Brabantse acteur heeft een nummer 1-hit met zijn EK-lied 'Frank de Boer'.

Op de melodie van Je veux de l'amour van Raymond van het Groenewoud schreeuwt Lammers zijn ode aan de Nederlandse bondscoach de wereld in. En met succes dus, want de kersverse zanger stijgt naar de hoogste plaats in de iTunes top 50. De geboren Mierlonaar is blij verrast met die erkenning. "Ik heb gewoon een nummer 1-hit!" Dat het in de iTunes top 50 is, maakt hem niet uit. "Dat is toch ook een lijst?", vertelt hij in het televisieprogramma Brabant Vandaag.