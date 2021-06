Bob Peeters nieuwe trainer van TOP Oss: 'Blij met Nederland'

Bob Peeters, trots op zijn nieuwe werkgever (foto: Vidox Media). vergroot

TOP Oss gaat op de internationale toer. Als enige club in de Keuken Kampioen Divisie heeft ze een buitenlander, de Belg Bob Peeters, vastgelegd als trainer. De ex-Rode Duivel tekende dinsdag voor één jaar.

“We hebben bewust heel veel kandidaten gesproken. Daar zaten behoorlijk wat goede kandidaten tussen, maar Bob maakte bij ons absoluut de beste indruk”, vertelt technisch directeur Peter Bijvelds op de site van TOP.

"We hebben er ontzettend veel vertrouwen in."

“Naast het feit dat hij uiteraard behoorlijk relevante ervaring heeft, sprak ons zijn mens- en voetbalidee enorm aan. Zijn positieve insteek en lef kwamen ook nadrukkelijk tot uiting. Het feit dat hij zeer bewust voor ons kiest is daar een voorbeeld van. Alles moet zich in de praktijk bewijzen, maar we hebben er ontzettend veel vertrouwen in dat we onze ambities met Bob verder vorm kunnen geven”, aldus Bijvelds.

Peeters (47) zelf heeft ook hoge verwachtingen. “Ik was heel blij toen Peter mij vorige week benaderde om in gesprek te gaan met TOP Oss. Het is een club waar ik altijd al een bepaalde band mee heb gehad”, zo staat ook op de site van de nummer tien van het afgelopen seizoen.

Peeters is sowieso blij dat hij weer in ons land aan de slag kan. Hij speelde als spits bij onder meer Roda JC en Vitesse. Peeters, op de site van TOP: “Mijn interesse voor het Nederlandse voetbal is altijd onverminderd groot geweest. Ik heb gehoord dat Ossenaren mensen zijn die vol passie naar een wedstrijd gaan en dat sprak mij heel erg aan. In de gesprekken met Peter en Marcel lagen de visie, passie en het plezier om er samen iets van te maken zó dicht bij elkaar, dat het gelijk klikte.”

"Even weg uit België verrijkt me als trainer."

Tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad zei Peeters: “Ik wilde even weg uit België. Dat verrijkt me als trainer.” Tot voor kort had hij de touwtjes in handen bij Westerlo waar hij 3,5 jaar trainer is geweest. “In een moeilijke competitie, heel speciaal. Vier keer per seizoen tegen dezelfde ploeg telkens iets nieuws vinden, is niet makkelijk. Het ging de laatste maanden bij Westerlo wat moeizamer en het was beter dat onze wegen scheidden. Ik dacht eraan alles wat te laten bezinken en me meer op het tv-werk als analist te concentreren.”

Op vakantie kreeg Peeters echter van twee Nederlandse clubs een telefoontje. “TOP Oss was het meest concreet. Ik zag dat meteen zitten want na België en Engeland is het nu de beurt aan Nederland. Ik was ook gecharmeerd dat de club een buitenlandse trainer binnenhaalt. Van de 38 profclubs in Nederland zijn er maar weinig met een trainer die niet uit Nederland komt. Als ze dan voor mij kiest, is dat een mooi gebaar. Het is een uitdaging.”

"Vrijdag bij TOP moet een feest zijn."

“Bij TOP weten ze waar ik voor sta en dat past bij hen. Open vizier en aanvallend voetbal. Vrijdag, de dag waarop we wedstrijden spelen, moet een feest zijn zeggen ze. De play-offs bereiken zou al mooi zijn maar geen must. De club wil gestaag groeien.”

