Een graf dat een vorst waardig is en een galg als afschrikwekkend voorbeeld

Omroep Brabant gaat deze zomer op vakantie in eigen provincie. We nemen jou mee naar al onze 61 gemeenten en laten je leuke activiteiten en mooie verhalen zien in #VerrassendBrabant. Dit keer staat Oss centraal.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Natuur is er volop in Oss, in de bossen van de Maashorst en aan de oevers van de Maas. Maar waar Oss echt uniek in is, dat is dat hier het rijkste en grootste vorstengraf van Nederland ligt.

Dit graf van 53 meter werd ontdekt in 1933 en stamt uit de ijzertijd, die begon hier zo'n 700 jaar voor Christus. Wie er ligt begraven is niet met zekerheid vast te zeggen. Duidelijk is wel dat het een hooggeplaatst persoon moet zijn geweest. De giften die in het graf lagen waren versierde wapens, hout, kleding en een deel van een paardentuig, Daaruit blijkt dat het mogelijk een regionale leider is geweest, de 'Vorst van Oss'.

Ook zijn er botten gevonden, waarvan de rug versteend was. Hoe dat kan, is niet helemaal zeker, maar een oorzaak kan zijn dat de man zijn hele leven heeft gezeten, zoals een vorst. Het graf ligt aan de Zwaardweg in Oss.

Wat de grafheuvel nog een extra luguber randje geeft is de galg die er vlakbij staat. Daar zijn meerdere skeletten gevonden, dus het lijkt erop dat hij gebruikt werd waarvoor hij bedoeld was. Terdoodveroordeelden werden hier in de veertiende en vijftiende eeuw opgehangen als afschrikwekkend voorbeeld voor reizigers over het karrenpad. Bij een van de jonge mannen, die in grafkuilen werden gevonden, waren zijn handen nog op de rug vastgebonden.

Voor gezelligere zaken in Oss kun je naar Quadrit aan de Spitsbergerweg 23, daar speel je arrowbattle, dat is een kruising tussen paintball en trefbal. Als je het het iets rustiger aan wilt doen, kun je ook met de huifkar mee met Boer Bens, op de Koolwijksestraat 6 of op een ezel door het bos rijden bij Teross aan de Brierstraat 7. Je kunt hier ook een moordspel rond de Bende van Oss spelen of met de hele familie een historische speurtocht door Oss houden.

Oss heeft 92.517 inwoners en het bestaat uit meer dan twintig kernen, waarvan Oss veruit de grootste is met bijna 60.000 inwoners. Bekende Ossenaren zijn politici Jan en Lilian Marijnissen, topvoetballer Ruud van Nistelrooij, tv-producent Harry de Winter, oud-wielrenner Gert-Jan Theunisse en internetjournalist Alexander Klöpping, Met carnaval is Oss het Ossekoppenrijk.

