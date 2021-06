Militair krijgt 800 euro boete na ongeluk waarbij vrouw zwaargewond raakte

Een militair die met zijn auto een fietser aanreed in november 2018, moet een boete van 800 euro betalen. Bij het ongeluk op de Asperenstraat in Tilburg raakte een vrouw zwaargewond. Volgens de rechtbank reed de militair onvoorzichtig en te hard.

De militair reed op 29 november 2018 te hard op de kruising van de Asperenstraat en de Ankeveensestraat af. Daarbij zag hij de fietser op het kruispunt over het hoofd en kon hij haar niet meer te ontwijken.

De vrouw viel door de aanrijding en raakte zwaargewond. Het slachtoffer had onder meer een schedelbreuk, een gebroken oogkas, een bloeding in en rondom haar hersenen.

Onvoorzichtig en onoplettend De militaire rechtbank verwijt het de militair dat hij de situatie kende, maar met zijn auto toch onvoorzichtig en onoplettend de kruising overstak. Op de Asperenstraat geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De militair gaf aan dat hij 35 tot 40 reed.

Het OM eiste nog een taakstraf van 50 uur, maar daar ging de militaire rechtbank niet in mee. Er was namelijk geen sprake van drugs- of drankgebruik en er werd niet overdreven hard gereden.