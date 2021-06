In Bonny's auto werd al zeven keer ingebroken: 'Ik slaap er slecht van'

Wachten op privacy instellingen... Bonny maakte al zeven auto-inbraken mee (foto: Dtv Nieuws). Volgende Vorige vergroot 1/2 Bonny werd al zeven keer slachtoffer van auto-inbraak

Bonny Weber is het spuugzat. Ze woont in de Bossche wijk Maaspoort en er is al zeven keer ingebroken in haar auto. Ze is het spuugzat. “Ik word er echt furieus van.”

Dtv Nieuws

Op de Tjalkhof werd twee keer ingebroken in haar auto en sinds ze is verhuisd naar de Zilverwilg is ze al vijf keer slachtoffer geworden. De laatste twee auto-inbraken vonden zelfs plaats binnen twee weken tijd. Ze doet haar verhaal tegen Dtv Nieuws.

De laatste keer staat haar nog helder voor de geest. Nadat ze ’s nachts twee keer uit het raam had gekeken, maar niets geks had gezien, ging ze ’s ochtends vroeg de hond uitlaten. “Ik loop langs mijn auto en ik denk: verdomme. De eerste keer was ik verdrietig, maar nu ben ik echt boos. Blijf toch met je tengels van onze spullen af.”

"Waarom ga je niet gewoon werken voor je geld?"

Ze vervolgt: "Ik word er echt furieus van. Waarom ga je niet gewoon werken voor je geld? Dat doe ik ook. Ik weet niet wat voor impact het op andere mensen heeft, maar het beheerst een deel van mijn leven."

Toch lijkt de schade voor Weber nog enigszins beperkt te zijn gebleven: “Bij de garage vertelden ze ons dat de motorkap een stukje open stond en dat de bedrading los lag. Waarschijnlijk was het dus de bedoeling om de hele auto mee te nemen en waren ze bezig om ‘m startklaar te maken. En zijn ze door mij gestoord en hebben ze de klus niet kunnen afmaken”, aldus Weber.

“Dinsdag is de auto klaar en vanaf woensdag slaap ik weer slecht."

Het verhaal van Weber staat niet op zichzelf. Op social media en via het zogeheten buurtinformatienetwerk (BIN) verschijnen regelmatig berichten over auto-inbraken in de Maaspoort.

Ook kersverse Maaspoort-wijkagente Khadija Erradi Ouazzani, kortweg ‘Katja’, weet dat het aantal auto-inbraken in de wijk de pan uit rijst. “Op de Maaspoort zien we dat er wel weer een piek is vergeleken met de afgelopen maanden. Zie je iets verdachts? Bel gewoon, dan kunnen wij altijd de kentekens checken of verdachten controleren. En je ziet mensen weleens een babyfoon in de auto leggen. Mocht er dan ingebroken worden, dan hoor je dat ’s nachts ook.”

Of de tips voor Weber ook een geruststelling zijn, is maar de vraag: “Dinsdag is de auto klaar en vanaf woensdag slaap ik weer slecht. Dan denk ik: ze zullen wel weer terugkomen.”

