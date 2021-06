Vol trots komen DAF-medewerkers kijken naar hun vrachtwagen van de toekomst

Wachten op privacy instellingen... Bouwers van de nieuwe DAF truck onthullen hun nieuwste model in de fabriek Volgende Vorige vergroot 1/2 De nieuwste trots van DAF

Met veel bombastische muziek en overweldigende beelden presenteerde DAF in Eindhoven dinsdagmiddag online hun nieuwste paradepaardje: de DAF XF. "We zijn met een leeg vel papier begonnen en hebben na zeven jaar ontwikkelen, samen met de chauffeurs, een truck gemaakt die aan alle modernste eisen voldoet", vertelt een trotse Ron Borsboom, directeur productontwikkeling bij DAF.

De fabriekswerkers komen in groepjes kijken naar het paradepaardje dat op de stoep van het hoofdkantoor geparkeerd staat. "Ik had vanmorgen tranen in mijn ogen toen de wagen gepresenteerd werd", zegt een van de mannen in zijn overall. "We hebben er jaren aan gewerkt en nu staat hij hier, iedereen is trots."

Volgens Borsboom is de nieuwe lijn van de vrachtwagen de grootste innovatie in de geschiedenis van DAF. "De aerodynamische cabine zorgt ervoor dat hij tien procent zuiniger rijdt en bovendien heeft de wagen maar één keer per jaar onderhoud nodig. Ook is er heel veel verbeterd aan het comfort en de veiligheid voor de chauffeurs", vertelt hij verder.

"We hebben aan tientallen chauffeurs gevraagd hoe hun droomwagen er uit zou zien en zijn toen een het tekenen geslagen. We zijn er enorm trots op dat we een truck gebouwd die de nieuwe standaard zal zetten, niet alleen voor DAF maar voor de gehele truckindustrie. Voor de nieuwe trucks is bovendien in het Belgische Westerlo een nieuwe cabinefabriek gebouwd."

De nieuwe trots van DAF (foto: DAF). vergroot

Van over de hele wereld was er belangstelling voor de onthulling van de nieuwe modellen. De internationale autopers vroeg zich af of er ook elektrische varianten waren en of de trucks ook op waterstof kunnen rijden. "Dat duurt nog een paar jaar", was de reactie van Ron. Ook de automatischepilootfunctie laat nog even op zich wachten.

Wat de trucks gaan kosten wilden de directieleden van DAF liever niet vertellen, "De concurrentie luistert mee en daar komen we met de gebruikers wel uit. Er zijn op voorhand al tientallen trucks verkocht", dat wilde president directeur Harry Wolters al wel kwijt. Vanaf oktober dit jaar zullen de eerste nieuwe DAF’s op de weg te zien zijn.

