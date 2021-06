Fraude met valse appjes waarin om geld wordt gevraagd: 47 arrestaties

Archieffoto vergroot

De politie heeft in de afgelopen maanden 47 mensen in Oost-Brabant opgepakt in verband met een groot onderzoek naar Whatsapp-fraude. Nog eens tien andere verdachten zijn in beeld. De opgepakte verdachten zijn veelal 'geldezels' die hun bankrekening beschikbaar stelden aan de oplichters.

Janneke Bosch Geschreven door

De Whatsapp-fraude is inmiddels een bekende manier om slachtoffers geld af te troggelen. Het is ook bekend als 'vriend-in-nood-fraude'. Je krijgt een berichtje op je telefoon waarin een vriend claimt een nieuw telefoonnummer te hebben. Vervolgens wordt gevraagd of je kunt helpen door wat geld over te maken. Heel veel mensen hebben wel eens zo'n bericht gehad en veel mensen trappen er ook in. Zij raken vervolgens honderden of zelfs duizenden euro's kwijt.

De politie in Oost-Nederland is vorig jaar gestart met een landelijke aanpak om deze vorm van criminaliteit de kop in te drukken. Een team analyseerde alle aangiftes en stelde informatiepakketjes samen waar de verschillende politie-eenheden in het land mee verder konden. Voor de politie in Oost-Brabant leidde dat uiteindelijk dus tot tientallen aanhoudingen.

Geldezels

Bijna alle verdachten zijn volgens de politie kwetsbare personen. Omdat ze bijvoorbeeld te maken hebben met bewindvoering, schulden, verslaving of (jeugd)hulpverlening. Zij worden overgehaald om hun bankrekening beschikbaar te stellen voor deze vorm van criminaliteit.

Maikel van Opstal van het cybercrimeteam Oost-Brabant: "Het is een specifieke groep jongeren die zeer gemakkelijk over te halen zijn om hun bankrekening beschikbaar te stellen. Criminelen ontvangen het geld van hun slachtoffers namelijk liever niet op hun eigen rekening. Om zelf buiten beeld te blijven, misbruiken ze de betaalrekeningen van anderen." Verschillende verdachten die zijn opgepakt in deze zaak moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Om de Whatsapp-fraude aan te pakken is het volgens de politie van belang dat slachtoffers vooral aangifte komen doen, als ze dit is overkomen.

