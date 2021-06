Wachten op privacy instellingen... De politie deed onderzoek in het huis in Eersel (foto: Rico Vogels). Volgende Vorige vergroot 1/2 Slapende man zwaargewond na aanval met moersleutel: vier jaar cel

De twee mannen (31 en 27) die in januari vorig jaar in Eersel een slapende man aanvielen met een moersleutel en een stalen buis, moeten vier jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Een derde verdachte die erbij was, moet acht maanden naar de gevangenis. Volgens de jongste dader wilden ze wraak nemen omdat hij een dag eerder mishandeld was.

Janneke Bosch Geschreven door

Het ging er enorm gewelddadig aan toe op de vroege ochtend van 18 januari 2020. De drie Litouwse verdachten reden vanuit Oss naar Eersel waar ze rond vijf uur in de ochtend het huis aan de Nieuwstraat in liepen.

Moersleutel en stalen buis

De 31-jarige verdachte had een moersleutel bij zich. De 27-jarige man had nog een stalen buis uit de auto gehaald. Het drietal liep meteen naar de kamer boven waar hun slachtoffer lag te slapen. Ze trapten de deur van de slaapkamer in en vielen meteen aan. Het slachtoffer raakte zwaargewond aan zijn hoofd en aan zijn rug en zij.

De derde verdachte, een 35-jarige man, stond buiten de kamer op de gang te wachten. Zijn straf is lager, omdat hij niet meedeed met deze poging tot doodslag. Maar hij was wel betrokken bij de vechtpartij die volgde.

Vechtpartij

Twee medebewoners van het slachtoffer kwamen namelijk op het lawaai af en er ontstond een vechtpartij met de drie verdachten. De ene bewoner kreeg een klap met de moersleutel. Twee medebewoners kwamen op het lawaai af, Eentje kreeg een klap op zijn hoofd met die moersleutel en een vrouw werd werd op haar handen geraakt.

De rechtbank spreekt van 'zeer grof geweld' en is het aan geluk te danken dat het eerste slachtoffer de aanval heeft overleefd.

Volgens de 27-jarige verdachte was hij een dag eerder mishandeld door het slachtoffer en een van de medebewoners, na een ruzie die hij met de mannen had. Dat zou de reden zijn voor de vergeldingsactie de volgende dag.

