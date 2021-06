Wachten op privacy instellingen... Foto: Dave Hendriks - SQ Vision. Foto: Dave Hendriks - SQ Vision. Foto: Dave Hendriks - SQ Vision. Foto: Dave Hendriks - SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/5 FIOD valt binnen op meerdere adressen in Helmond: mogelijke belastingfraude

De fiscale opsporingsdienst (FIOD) is woensdagochtend op verschillende adressen in Helmond binnengevallen, omdat er mogelijk sprake is van belastingfraude en witwassen. "Daarvoor hebben we drie woonhuizen, een zonnestudio, een Turkse supermarkt en een wellnesscentrum bekeken", laat de FIOD weten.

Ista van Galen Geschreven door

Rechercheurs van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Belastingdienst hebben op alle plekken onderzoek gedaan en spullen in beslag genomen, waaronder geld en administratie. De supermarkt werd tijdelijk gesloten, totdat het onderzoek binnen was afgerond.

Waarom de FIOD vermoedt dat er belastingfraude is op deze plekken, wil de woordvoerder niet zeggen. "Het onderzoek loopt nog."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.