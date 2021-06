Lava (19) is superblij want haar tekeningen hangen op megaformaat op straat

Wachten op privacy instellingen... Lava Hijzelaar (foto: Bert Geeraets). Volgende Vorige vergroot 1/2 Lava (19) is superblij want haar digitale kunst is nu ook op straat te zien

Lava Hijzelaar (19) uit Helmond maakt computeranimaties voor Instagram en Facebook. Haar werk heeft wel wat weg van de Japanse anime-tekenfilms. Voor het Illustrada Festival zijn haar tekeningen enorm uitvergroot en opgesteld in Tilburg. Ze staat letterlijk te springen van enthousiasme als ze haar werk ziet staan voor de Schouwburg: “Kijk! Dit is zo vet!”

Op het Illustrada Festival is werk te zien van kunstenaars die normaal alleen online werken. “Normaal zie ik mijn werk alleen maar op een piepklein beeldschermpje”, zegt Lava. En da’s nou precies waarom organisator Rutger van de Wiel met de digitale werken aan de slag wilde: “Normaal gesproken is dit digitale kunst. Je ziet dit voorbijkomen op Instagram of Facebook. En dat vind ik eigenlijk jammer.”

Volgens Rutger verdienen veel werken een groter podium: “Omdat je er snel langs scrollt, wordt het niet gewaardeerd. Daarom wilde ik een selectie maken van fantastische digitale kunstenaars en kunstwerken en die een plek geven in de openbare ruimte.”

Zestien kunstenaars werden uitgekozen. Uit de directe omgeving van Tilburg, uit de rest van het land en zelfs twee internationale artiesten. Hun werken hangen door heel de stad. Een kunstroute leidt je via de Schouwburgring waar onder meer de werken van Lava te zien zijn, naar het Pieter Vreedeplein, het NS-Plein en de achterkant van het treinstation.

"Het brengt kleur in de stad.”

Op die laatste plek hangt ook werk van Ramona Treffers uit Tilburg. Ook voor haar is het een bijzondere ervaring om haar werk zo groot in de stad te zien hangen: “Maar ook wel spannend en een beetje eng. Normaal zit ik lekker achter m’n computer. Dus het is heel spannend om het zo opgeblazen te zien en te horen wat mensen ervan vinden. Soms hoor ik wat geroezemoes. Maar volgens mij vinden ze het heel leuk, het brengt kleur in de stad.”

Voor Ramona en voor Lava is het de eerste keer dat hun werk zo wordt geëxposeerd. En het smaakt naar meer: “Mochten er meer van dit soort festivals komen,” vertelt Lava, “dan zeg ik altijd ja. Ik ben hier wel fan van.”

Lava kan sowieso de toekomst lachend tegemoet zien. Na de zomer vertrekt ze naar Parijs om daar te gaan studeren aan de prestigieuze opleiding Gobelins, de beste animatie-opleiding in Europa. "Ik wil graag animator worden in een grote filmstudio. En dan films maken waarmee ik andere mensen blij kan maken."

Illustrada is te zien tot en met 15 juni in het Tilburgse centrum. Meer informatie vind je hier.

Een werk van Ramona Treffers.

Een van de werken van Lava.

