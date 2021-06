Ondergelopen tunnels waren volgens gemeente Eindhoven niet te voorkomen

Wachten op privacy instellingen... De Elisabethtunnel in Eindhoven liep onder water (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Hoosbuien zorgen voor ondergelopen tunnels, meerdere auto's vast

Na een hevige regenbuien afgelopen vrijdag, stonden verschillende tunnels in Eindhoven onder water. Dat terwijl Eindhoven de laatste jaren toch flink investeerde om de stad klimaatbestendig te maken.

Volgens de gemeente was de regen zo extreem dat er weinig gedaan kon worden tegen de overlast. "Uit metingen blijkt dat er vrijdag ongeveer veertig millimeter regen in een half uur tijd is gevallen. Statistisch gezien komt dat maar eens in de vijftig jaar voor", meldt de gemeente. "Daarop worden rioolstelsels in Nederland niet ontworpen."

Een andere oorzaak van de problemen was dat de Dommel bovenstrooms ook veel water te verwerken had. "Het waterpeil was daardoor zo hoog dat het water vanuit het Eindhovense rioolstelsel niet de rivier in kon stromen. Daardoor bleef het water langer op straat staan", zegt de gemeente.

Gender weer door de stad

Hoewel de stad flink heeft geïnvesteerd, blijft de kans bestaan dat het bij extreme buien tunnels blank komen te staan. Om de stad in de toekomst beter te wapenen, neemt de gemeente verschillende maatregelen.

Zo moet er bij nieuwbouw zoveel mogelijk waterberging komen. Ook moet de beek de Gender weer door de stad gaan stromen om hemelwater af te voeren naar de Dommel.

Wel laat de gemeente weten dat dit wel een proces is dat tientallen jaren kan duren. En zelfs dan kunnen er buien blijven vallen waar het watersysteem niet tegen is opgewassen.

‘Geen overlast voor hulpdiensten’

Op het functioneren van de hulpdiensten zou overstroming van de tunnels niet heel veel invloed hebben. "Meestal duurt dat slechts enkele uren en zijn er andere routes beschikbaar", zegt de gemeente.

"Er is in het verleden afstemming geweest met de brandweer. Binnenkort gaan we weer in gesprek met de hulpdiensten om de wateroverlastsituatie te evalueren en om te kijken wat er eventueel kan worden aangepast."

