Met deze 'slimme' knop krijgen trage voetgangers langer groen

De 'slimme' drukknop op de kruising Academielaan-Bredaseweg (foto: Collin Beijk) Op de Jules Verneweg-Bosscheweg is ook een 'slimme' drukknop geplaatst (foto: Collin Beijk)

Drie kruispunten in Tilburg hebben sinds kort speciale verkeerslichten. Er zijn 'slimme' drukknoppen geplaatst voor voetgangers. Als je de knop indrukt, krijg je meer tijd om over te steken. Het is nog een experiment, maar ze worden nog op meer plekken geïnstalleerd. Hiermee moet de stad 'loopvriendelijker' worden.

"Mensen hebben vaak het gevoel dat ze te weinig tijd hebben om over te steken", legt een woordvoerder van de gemeente Tilburg uit. Volgens hem valt het in de praktijk wel mee, maar als mensen slecht ter been zijn wordt het wél problematisch. De 'slimme' drukknoppen zijn geïnstalleerd om voetgangers extra 'comfort' te geven tijdens het oversteken.

Ze zijn te vinden op de kruisingen Ringbaan-West/Burgemeester van de Mortelplein, de Academielaan/Bredaseweg en de Jules Verneweg/Bosscheweg. Later dit jaar worden ook de verkeerslichten op de Broekhovenseweg/Volstraat voorzien het stukje extra comfort voor voetgangers. Met name op de langere oversteken levert dit veel extra tijd op.

Meer tijd

Op grotere kruispunten is het soms bijna rennen omdat de verkeerslichten zijn ingesteld op een behoorlijke loopsnelheid. Voetgangers worden geacht aanderhalve meter per seconde af te leggen als ze de straat oversteken. Met de 'slimme' drukknoppen wordt die tijd bijna verdubbeld.

“Als je de knop aan de onderkant indrukt, blijft het langer groen”, zegt specialist verkeersregeltechniek Clijsen. De speciale drukknoppen zijn ook goed nieuws voor slechthorenden of mensen met een visuele beperking. Het felgele apparaatje piept en trilt en geeft zo aan of het groen of rood is. Ook past het zich aan het omgevingsgeluid aan.

Onopvallend

Op dit moment moet je wel weten dat de 'slimme' drukknoppen er zitten. Ze zitten aan de onderkant van de felgele apparaatjes op de verkeerslichten en vallen niet op. "Dat klopt, daarom moeten er nog stickers bij geplaatst worden anders zie je ze echt niet", vertelt een woordvoerder van de gemeente. Hij verwacht dat de stickers er snel komen.

De 'slimme' drukknoppen zijn nog een experiment. "Als voetgangers er daadwerkelijk baat bij hebben, dan kunnen we dit in de rest van de stad uitrollen", laat de woordvoerder weten. Hij benadrukt dat dit waarschijnlijk geleidelijk gebeurt op het moment dat verkeerslichten onderhoud nodig hebben of aan vervanging toe zijn.

Omwonenden van de kruisingen waar de 'slimme' drukknoppen geïnstalleerd zijn, is gevraagd om feedback te geven. Aan de hand van de evaluatie later dit jaar, wordt gekeken hoe lang voetgangers de tijd krijgen om over te steken. De gemeente wil een balans vinden tussen genoeg tijd om over te steken, maar ook het verkeer voldoende laten doorstromen.

Met het extra stukje 'comfort' wil de gemeente Tilburg niet alleen voor extra veiligheid zorgen, maar de stad ook aantrekkelijker maken voor voetgangers en de inwoners zo meer aan het bewegen krijgen.

