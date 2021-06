Na dagenlange zoekactie is vermiste pup Guerrero weer bij zijn baasje

Guerrero is weer veilig thuis. vergroot

De zoektocht naar de vermiste Akita Inu-pup Guerrero werd de afgelopen dagen een enorme operatie in Eindhoven. Dankzij urenlang zoeken, hulp van vrijwilligers en het ophangen van camera's ligt de pup sinds woensdagmiddag weer veilig op de bank bij zijn baasje Tamara (30).

Tamara Gibson vertelt wat ze allemaal hebben gedaan om de hond terug te vinden, die afgelopen vrijdag werd aangereden op Strijp-S en er vervolgens vandoor ging. “We hebben vijf dagen gezocht. Er zijn meerdere keren speurhonden ingezet. Vrienden en kennissen hebben parken en andere plekken doorzocht en op drie plekken zijn camera’s opgehangen.”

"Dat was het mooiste moment van mijn leven."

Vooral die camera’s bleken de sleutel naar Guerrero, die zich waarschijnlijk vijf dagen lang had verstopt in het bos van het Philips de Jonghpark en in de buurt van station Strijp-S. “Dinsdagavond waren mijn vriendin en ik aan het zoeken bij Landgoed De Grote Beek toen we een telefoontje kregen: Guerrero was zojuist op een van de camera’s gezien.”

“Dat was het mooiste moment van mijn leven. Het was zo’n geruststelling, want dat betekende dat hij nog leefde. Ook al zou het misschien nog even duren voordat we hem konden vangen.”

Dat bleek inderdaad te kloppen. Vrijwilligers en vrienden van Tamara hebben urenlang het verkeer vaart te laten minderen in de buurt van het spoor en het Philips de Jongpark, zodat de hond niet zou worden aangereden of er uit schrik vandoor zou gaan. Er werd een grotere vangkooi geplaatst, omdat Guerrero niet gewend is aan de bench en dus nog niet uit zichzelf in de kleinere kooi was gestapt.

"Blijkbaar is hij PSV-fan!"

Na weer urenlang zoeken, kwam daar woensdagmiddag eindelijk het verlossende telefoontje. Guerrero was naar trainingscomplex De Herdgang van PSV gelopen en zat daar braaf in het kantoor. “Blijkbaar is hij PSV-fan!”, grapt Tamara. Ze werd snel herenigd met haar geliefde pup, die haar gelukkig meteen herkende en net zo blij was als zijn baasje.

“Ik ben echt blij met alle hulp van de organisaties Dog Search, Animal Care, Waar is onze Angel en van de speurhonden. Zo fijn dat die er zijn”, zegt ze over de zoektocht. Guerrero is door de dierenarts gecontroleerd en lijkt op tekenbeten na, helemaal gezond. “Hij ligt nu bij te komen op de bank en is heel moe.” Woensdagavond kan ze eindelijk weer een rondje lopen met haar pup. “Maar wel met twee riemen dit keer.”

