Groot protest in Oss tegen windmolens: 'Onze polder gaat naar de kloten'

Joep van de Plas woont prachtig aan de rivierdijk in Maren-Kessel. Hij gruwelt bij de gedachte dat in de Lithse polder tientallen grote windmolens komen om energie op te wekken. "Het polderlandschap gaat dan naar de kloten", zegt hij. Samen met zo'n honderd mensen voerde hij woensdagavond actie bij het gemeentehuis van Oss, tegen de plannen.

"Een van de windmolens zou bij de veerpont naar Alem komen, en dat is vlak bij ons huis, dat gaat niet gebeuren", zegt hij strijdlustig. Joep somt de negatieve gevolgen van windmolens geroutineerd op, terwijl de actievoeders via luidsprekers het lawaai laten horen dat de molens maken. "Daar word je toch doodziek van, mensen krijgen hartritmestoornissen en kunnen door het geluid niet slapen", zegt hij.

Natuur

Maar ook de natuur zou enorme schade oplopen door de windmolens, zegt Joep. "Bepaalde vogelsoorten zijn straks gewoon weg als die molens er komen. Wij wonen hartstikke mooi, we hebben aan de linkerkant uitzicht op de Maas en we kijken naar de sluizen van Sint Andries en als we ons straks omdraaien zien we ineens van de lelijke windmolens staan, dat wil toch niemand."