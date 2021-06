Twee auto's binnen tien minuten in vlammen op in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Foto: Arno van der Linden/SQ Vision Foto: Arno van der Linden/SQ Vision Foto: Arno van der Linden/SQ Vision Foto: Arno van der Linden/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/5 Twee autobranden in korte tijd in Eindhoven

Twee auto's in dezelfde wijk in Eindhoven zijn donderdagochtend vroeg binnen tien minuten van elkaar in vlammen opgegaan. De auto's waren niet meer te redden.

Om iets voor vijf uur donderdagochtend kwam de eerste melding van een autobrand, aan de President Steynstraat in het Eindhovense stadsdeel Tongelre. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde.

Nog geen tien minuten later was het raak in de Koestraat in Eindhoven. Daar stond een auto op de oprit van een huis in brand. Ook hier kon de auto niet meer worden gered.

De politie onderzoekt de oorzaak van de branden. In beide straten worden camerabeelden opgevraagd. Over de oorzaak kon nu nog niets worden gezegd. Ook is nog onduidelijk of de branden met elkaar verband houden.

Dinsdagnacht was het ook al raak in Eindhoven. Toen ging een auto aan de Casper Netscherstraat in Eindhoven in vlammen op.

