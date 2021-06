Met Geert Wilders naar de Efteling: 2500 mensen willen dat wel

Geert gaat snel weer in de Droomvlucht (foto: ANP). vergroot

Met Geert Wilders kijken hoe Doornroosje vredig slaapt, samen gillen in de Python én uiteraard een rondje Droomvlucht doen, meer dan 2500 mensen zien dat wel zitten. En voor een van die gegadigden komt dat sprookje uit. Dat blijkt uit een tweet die de politicus donderdag plaatste. "Binnenkort laten we weten wanneer we gaan en met wie."

Half april kwam het hoge woord eruit: Geert Wilders is fanatiek Droomvlucht-fan. Met een motie riep de PVV-leider de regering toen op om de Efteling haar deuren te laten heropenen. Het park zat vanwege de coronaregels nog net zo potdicht als de kerkers in de Fata Morgana.

Tot onvrede van Wilders, die op het standpunt stond: open mét inachtneming van de anderhalve meter en het dragen van mondkapjes in de binnenruimtes. "U maakt mensen hier ontzettend blij mee. Ook Kamerlid Wybren van Haga - die de motie mede ondertekende - en vooral mijzelf. Ik wil weer naar de Droomvlucht!."

Maar het zou nog een maand duren voordat Klein Duimpje, Langnek, de boze heks en al die andere sprookjesfiguren weer bezoek mochten ontvangen van parkgasten. Op 19 mei konden de eerste bezoekers weer naar binnen. Al mochten ze toen nog niet in de Droomvlucht, de onbetwiste lievelings-attractie van Wilders., waarover hij eerder gepassioneerd zei: “Ik kan er tien keer achter elkaar in gaan en dan heb ik er nog geen genoeg van. Je vlucht echt in een droomwereld en dan ben je tussen de elfjes en de kabouters en de bomen."

Sinds zaterdag zijn ook de binnen-attracties in de Efteling weer open. Twee dagen heeft Wilders zich daar in stilte over verheugd, maar maandag was daar ineens deze tweet:

En dat was niet aan dovemansoren gericht. Donderdag schrijft Wilders op Twitter dat meer dan 2500 mensen met hem naar Kaatsheuvel willen. "Binnenkort laten we weten wanneer we gaan en met wie. Het zal zeker een geweldige dag worden."

Wordt vervolgd dus.

