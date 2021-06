Speuren naar reekalfjes, zodat ze niet in grasmaaiers terechtkomen

Reekalfjes in het gras (foto; Erik de Jonge). vergroot

Reekalfjes die een gruwelijk dood sterven omdat ze in grasmaaiers terechtkomen, het is een waar schrikbeeld voor boswachter Erik de Jonge. Daarom zoekt hij vrijwilligers die hem maandagochtend willen helpen om in de weilanden tussen Woensdrecht en Bergen op Zoom te speuren naar kalfjes. Later die dag wordt er daar gemaaid. "Als we niets doen, belanden ze bijna allemaal in de maaier."

Boswachter De Jonge van Brabants Landschap vertelt dat de graslanden in het gebied verhuurd worden aan boeren. Die mogen er pas vanaf half juni maaien: "Dat is goed voor de weidevogels, jonge kieviten kunnen nu bijvoorbeeld al lopen. En ook voor bijen en libellen en andere insecten, die afhankelijk zijn van bloeiende bloemen. In het vroege voorjaar bloeit er nog weinig, dan moet je de bloemen die in het grasland bloeien niet ook nog afmaaien."

Maar vanaf volgende week mogen de grasmaaiers wél tevoorschijn komen. En er is één diersoort in het bijzonder, voor wie dat elk jaar grote gevaren oplevert: de reeën dus. Die hebben juist nu een geboortepiek en de kalfjes vinden het heerlijk in de graslanden: "In het gras is het lekker vroeg warm en roofdieren kunnen hen daar moeilijk vinden. Ze zijn superklein, als konijntjes. "

"Dan zie je een moedergeit heen en weer drentelen en ligt er weer ergens een dood kalfje."

Dat ze niet opvallen in het hoge gras, is tijdens het maaien precies het probleem. De kalfjes gaan niet op de vlucht voor de machines en blijven weerloos liggen, met de dood als gevolg. Vorig jaar werd er met zo'n vijftig mensen gespeurd naar reetjes in het gebied van De Jonge, maar zelfs toen ging het daarna nog een paar keer mis. "Er waren toch nog vier of vijf maai-slachtoffers." Hij vervolgt: "Dan zie je 's avonds een moedergeit heen en weer drentelen of een groepje kraaien rondvliegen en dan ligt er ergens een dood kalfje. Dat is gewoon vreselijk."

De Jonge denkt dat er nu door de coronacrisis misschien nog wel meer kleintjes tussen de groene sprieten een veilig, rustig plekje zoeken. "Omdat het in het bosgebied nu druk is met mensen." De schade zoveel mogelijk beperken, dat is het doel van de boswachter. "Want als we niets doen, belanden ze bijna allemaal in de grasmaaier." Daarom is hij naarstig op zoek naar vrijwilligers, die maandag met het krieken van de dag met hem de graslanden in willen.

"Zonder tientallen vrijwilligers, heb ik een probleem."

Mensen die aanstaande maandag willen helpen, kunnen zich met een persoonlijk bericht op Twitter bij de boswachter melden. "We beginnen rond zes uur, dus je moet vroeg uit je nest. En het is zwaar lopen in het natte gras, dus je moet wel fit zijn. En vooral ook zin hebben!" Ook mensen die niet de hele ochtend kunnen helpen zijn van harte welkom.

Een ding is zeker, alleen kan de boswachter niet alle reekalfjes in het gebied redden: "We moeten enorm veel land afspeuren, wel een paar honderd hectare. Zonder tientallen vrijwilligers, heb ik een probleem."

