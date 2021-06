Geslaagd! De vlag kan uit bij heel veel blije examenleerlingen

Wat hebben ze lang in spanning gezeten, maar donderdagmiddag kan voor veel examenkandidaten de vlag eindelijk uit! Trotse ouders en leerlingen delen foto's van vlaggen voor het huis, blije koppies, slingers en cadeaus.

Onder de geslaagden ook de zoon van Frans Bauer. Jan Bauer heeft zijn vwo-diploma sinds donderdag in the pocket. Moeder Mariska deelt op Instagram dat ze 'keitrots' is op haar zoon.

Fenne (15) uit Oud Gastel is geslaagd. Haar moeder laat weten dat de drank alleen voor de foto was, ze moest hem daarna weer inleveren. We weten niet of ze stiekem een slokje genomen heeft.