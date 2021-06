Wachten op privacy instellingen... Anita Smits (59) is dolblij met haar chocoladehartje (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Klappen voor de schoonmakers: 'Tijdens de coronacrisis extra belangrijk'

Tijdens de coronacrisis klapten we massaal voor zorgmedewerkers. Toch zwoegden ook de schoonmakers extra hard om alles schoon te maken, wat juist nu extra belangrijk is. En die harde poetsers worden nogal eens vergeten. Dinsdag is het de Dag van de Schoonmaak. Reden genoeg om langs te gaan bij CSU-schoonmaaksters Brigitte, Anja en Francy met een verrukkelijk chocoladehartje:

"Poetsen is mijn hobby"

Naam: Francy Marechal (44) uit Den Bosch

Werkt bij: Het Noordbrabants Museum in Den Bosch

Francy Marechal (44) uit Den Bosch (foto: Omroep Brabant). vergroot

"De gezelligheid met collega's en de dankbaarheid van het publiek, dat maakt mijn vak zo mooi. Een museum is een heel leuke werkplek. Iedere twaalf weken is er wel een andere tentoonstelling, dus dat maakt het heel erg afwisselend. Je bent dus de eerste die alles ziet."

"Ook is het tof om gewoon lekker in je eigen binnenstad te werken. Een Dag van de Schoonmaak is heel belangrijk. Dan zien mensen dat het meer is dan alleen met een doekje lopen of wc's poetsen: volop gezelligheid onder mekaar. Ik ga het zeker volhouden, met gemak tot m'n pensioen! En thuis ben ik huisvrouw, want poetsen is gewoon mijn hobby."

"Ze vinden het vaak minderwaardig"

Naam: Anita Smits (59) uit Nuenen

Werkt bij: PSV Campus in Eindhoven

Anita Smits (59) uit Nuenen (foto: Omroep Brabant). vergroot

"Het vak wordt door buitenstaanders vaak als minderwaardig gezien. Daar ben ik het totaal niet mee eens! Het is een kwestie van goed kijken, hygiëne en gezondheid: heel erg belangrijk dus. Ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te doen!"

"Toch krijg ik hier bij PSV juist wel heel veel waardering en leuke reacties! En mijn collega's vinden het ook heel leuk en gezellig om samen te werken. Het geeft me echt een voldaan gevoel als alles weer brandschoon is. En dat is het hier ook. Een Dag van de Schoonmaak is heel leuk en belangrijk. Dan wordt er ook eens aan ons gedacht."

"Het is maar een poetsvrouw"

Naam: Brigitte Robben (46) uit Nuenen

Werkt bij: Archipel Akkers in Nuenen

Brigitte Robben (46) uit Nuenen (foto: Omroep Brabant). vergroot

"Het wordt tijd dat de schoonmaakbranche opnieuw op de kaart wordt gezet. Het vak is absoluut ondergewaardeerd. Sommige mensen denken: het is maar een poetsvrouw. Ze denken soms dat we huisvrouwtjes zijn die wat willen bijverdienen. Klappen voor de schoonmaak is ook absoluut belangrijk!

Het is juist een heel mooi vak! Het is een heel uitdagend beroep dat continu verandert. Onder elkaar is het heel erg gezellig! We zijn een grote familie en hebben veel sympathie voor elkaar. Ik werk op een school, twee kantoren en in een verzorgingshuis, dus dat maakt het heel erg afwisselend. En van de ouderen hier kreeg ik ook gewoon applaus tijdens de coronacrisis. Want mijn collega's en ik gingen zonder twijfel gewoon de kamers op."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.