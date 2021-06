Man misbruikt collega in haar slaap na bedrijfsuitje

Archieffoto vergroot

Een 62-jarige Tilburger is veroordeeld voor het aanranden van zijn collega. Terwijl de jonge vrouw sliep, pleegde hij ongewenste seksuele handelingen bij haar. De rechtbank in Breda legde hem twee dagen cel, 180 uur taakstraf en een schadevergoeding van bijna vijfduizend euro op. Dat is meer dan de officier van justitie had geëist.

Na afloop van een bedrijfsuitje eind november 2019 vergreep de man uit Tilburg zich aan zijn veel jongere vrouwelijke collega. De twee waren al jaren goede collega’s van elkaar. Het slachtoffer zag het als een soort 'vader-dochter' band. Na afloop van het teamuitje zouden de twee in het huis van zijn zoon blijven slapen. Apart van elkaar, ieder op een ander deel van de bank, maar dat liep anders.

Terwijl de jonge vrouw sliep, maakte de Tilburger haar bh en broek los. Vervolgens betaste hij haar borsten, billen en vagina. Ook bevredigde de man zichzelf daarbij. Het slachtoffer werd op enig moment wakker en heeft alles bewust meegemaakt. Alleen van schrik ‘bevroor’ ze als het ware. De verdediging claimt dat er geen sprake was van dwang omdat de vrouw zich niet verzette, maar de rechtbank wijt dit aan haar 'freeze-reactie'.

Eigen lustgevoelens voorop

De eis van de officier van justitie in deze zaak was eerder 120 uur taakstraf, maar de rechtbank in Breda legde de man een hogere straf op. Zij nemen het de Tilburger kwalijk dat hij ‘zijn eigen gevoelens van lust voorop heeft gesteld’ terwijl er juist een vertrouwensband tussen de twee was.

In haar slachtofferverklaring gaf de vrouw aan dat de aanranding een grote impact op haar heeft gehad en dat ‘haar vertrouwen in de medemens is beschaamd’.

Geen medelijden

Hoewel de man zijn baan kwijt is geraakt en met vervroegd pensioen is gestuurd en ook zijn relatie is gestrand door de vervolging, had de rechtbank geen medelijden met de Tilburger. Hij moet twee dagen de cel in, krijgt 180 uur taakstraf en moet bijna vijfduizend euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. Dat hij zelf hulp heeft gezocht bij de GGZ heeft weinig invloed gehad op het vonnis.

