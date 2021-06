Forum is meer dan een voetnoot in de Brabantse geschiedenisboeken

De statenzaal in het provinciehuis (archieffoto: Jan de Vries). vergroot

Het lijkt erop dat VVD en CDA in Brabant de laatste twee jaar van deze regeerperiode afmaken met PvdA, GroenLinks en SP. Het kan ook met D66, maar samenwerking met SP heeft een lichte voorkeur. Zo wordt het brede spectrum van rechts tot links in Brabant het best bediend. Dat is het advies van de verkenners Emile Roemer en Marja van Bijsterveldt die donderdag hun rapport presenteerden.

De regeerperiode van Forum voor Democratie in Brabant was dus kort. Toch zal Forum meer worden dan een voetnoot in de Brabantse geschiedenisboeken. Om twee redenen.

Dankzij de kortstondige affaire met Forum bereikte het CDA dat het strenge milieubeleid voor boeren van tafel ging. Een serieuze gebeurtenis in de Brabantse politiek.

Vervolgens zorgde Thierry Baudet er met zijn gedrag voor dat Forum in Brabant aan de kant werd gezet. Zo dreef hij feitelijk CDA en VVD weer in de armen van links. CDA en VVD zagen in dat je op het gebied van grote hedendaagse vraagstukken als het stikstofprobleem en de energietransitie beter een verbond met linkse partijen kunt hebben. Met dank aan Forum. Weer een momentje waardoor de partij eeuwig herinnerd zal worden.

Het gelijk van PVV en PvdA

Rechts en links kunnen gewoon weer samenwerken omdat er inhoudelijk weinig verschil is, aldus de verkenners. Zo krijgen de PVV en de PvdA gelijk. Ze roepen al een jaar dat het onlangs gevallen rechtse college in feite het beleid van het vorig jaar gevallen linkse college uitvoerde.

De partijen die nu samen een nieuwe coalitie gaan vormen vinden de stikstofproblematiek het belangrijkste. Verkenner Marja van Bijsterveldt schetste de opties die de partijen hebben tot 2023 als er nieuwe verkiezingen voor Provinciale Staten zijn.

Stikstof geen splijtzwam meer

Het is niet veel. Het wachten is op richtlijnen uit Den Haag en dat kan wel even duren. Zodra die er zijn moeten de partijen in Brabant hun strategie bepalen. Het zal er in de praktijk op neer komen dat de stikstofproblematiek in de tijd die rest nauwelijks meer een splijtzwam kan zijn.

De vraag is wat de nieuwe coalitie tot aan de eindstreep nog kan doen: waarschijnlijk niet zo veel. Bovendien is er de afgelopen periode, behalve het stallenbesluit, weinig gebeurd. Er is vooral veel vergaderd waarbij Provinciale Staten overal een politiek nummer van hebben gemaakt.

Provincie verbindt en faciliteert

Aan de andere kant blijkt vaak uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van Statenleden, dat de provincie maar over heel weinig dingen echt iets te zeggen heeft. Veel beleid ligt op de bordjes van rijk en gemeenten. De provincie faciliteert en verbindt en sluist geld uit Den Haag door. Soms is het meer een procesorganisatie dan een politiek orgaan. Niks om soms tot diep in de nacht over te vergaderen.

En hoe zit het met de kernenergie en het referendum, de kroonjuwelen van Forum, die zo broederlijk werden verdedigd door CDA en VVD? “Dat wordt nader besproken”, aldus de verkenners. Daarmee haalt Forum de geschiedenisboeken zeker niet.

