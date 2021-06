1250 bezoekers genieten van Zomertheater met Rolf Sanchez: 'We mogen weer!'

Wachten op privacy instellingen... Marian en Lau van Vliet hebben er heel erg naar uitgekeken (foto: Tonnie Vossen). De personeelsvereniging van de gemeente Den Bosch was goed vertegenwoordigd (foto: Tonnie Vossen). Volgende Vorige vergroot 1/3 Swingen op je stoel bij het Zomertheater in Den Bosch: 'We mogen weer!'

"We mogen weer!" Dat was de algemene stemming onder de 1250 bezoekers die donderdagavond in Den Bosch genoten van het Zomertheater, een openluchttheater met Nederlandse artiesten. Het is het eerste grote evenement sinds Nederland na de lockdown weer versoepelt. En hoewel er nog allerlei maatregelen gelden, was de sfeer vooral uitgelaten. "We hebben dit zó erg gemist!"

Broer en zus Van Vliet zitten ruim voor tijd in het gras een hapje te eten. "Sushi," zegt Marian (66), "een restantje van de maaltijd die we gisteren hadden." Op de vraag of ze het gemist heeft om naar een muziekavond te kunnen gaan slaakt ze een diepe zucht. "Oh zo erg." En om dat nog maar eens te bevestigen voegt haar broer Lau (77) daar aan toe: "We hebben vijf keer geboekt voor dit Zomertheater. We hebben er heel erg naar uitgekeken."

"Als het kan gaan we dansen."

Een coronatest hadden ze er graag voor over. Hoewel de locatie voor het ‘Testen voor Toegang’ moeilijk te vinden was in Den Bosch, zegt Lau op lichte moppertoon. "We zijn eerst maar gewoon naar de GGD gereden, maar die stuurde ons terug." Uiteindelijk kwam het goed en mogen ze naar binnen. "Als we kunnen gaan we ook dansen", zegt Lau.

Het is goed dat hij vooraf al een slag om de arm houdt. Want eenmaal binnen wordt al snel duidelijk dat dansen niet mag. 'Swing liever op je stoel' geeft een groot verlicht scherm aan.

De coronaregels hebben ook de inrichting van de immense tent bepaald. Tafeltjes van twee of van vier, op flinke afstand van elkaar. Op die manier kunnen er toch nog 1250 opgewonden gasten naar binnen. "Houdt u er rekening mee dat de laatste ronde voor een consumptie al om halftien is", geeft de speaker door. "Want ook wij moeten om tien uur vanavond sluiten."

"We zijn zo blij dat we weer mogen."

De gemeente Den Bosch is flink vertegenwoordigd. Niet officieel, maar via de personeelsvereniging. Maar liefst tweehonderd kaartjes heeft de vereniging weten te bemachtigen.

"We zijn allemaal zo blij dat we weer mogen", zeggen de medewerkers die achter een tafeltje de toegangsbewijzen controleren. "'Achter ’t Wilde Varken', zo heet onze vereniging", zegt Rita Zwijgers met een lach. Ze vond de test vooraf niet gemakkelijk, maar ach, het hoort erbij. "Maar ik heb voor zaterdag ook weer kaartjes, dus dan moet ik me opnieuw laten testen en dat is niet iets om naar uit te zien."

Femke en Jill, twee vriendinnen uit Den Bosch, komen vooral voor Rolf Sanchez, de artiest die deze eerste avond is geprogrammeerd. "We hebben hem vorig jaar ook gezien. Hij is echt heel goed." En jazeker, zijn muziek past bij deze warme zomeravond. Hoewel stilzitten er met zijn Spaanse mix niet gemakkelijker op wordt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.