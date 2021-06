Veteranenclub: penningmeester steelt jarenlang geld uit de clubkas

Archieffoto logo Ouwestomp vergroot

De penningmeester van veteranen- en militairenvereniging Ouwestomp uit Den Bosch zou jarenlang geld van de club hebben gestolen. De rest van het bestuur rook eind vorig jaar onraad en deed aangifte. Om welk bedrag het gaat, kan voorzitter Jeroen Stam niet zeggen: "Maar het is een aanzienlijk bedrag. Zeer aanzienlijk." De politie bevestigt dat er een onderzoek loopt.

Voorzitter Stam klinkt enigszins gelaten, als hij vrijdagochtend vragen beantwoordt over de kwestie. Een kwestie die toch bijzonder pijnlijk is, want de penningmeester is bepaald geen nieuwkomer binnen de club van oorlogsveteranen. "Poeh... hij zit er al sinds 2004."

Vermoedens dat er iets niet in de haak was, waren er al die jaren eigenlijk helemaal niet. Tot een routinecontrole in november vorig jaar. "Toen zagen we dubieuze transacties. We hebben toen de hele boekhouding doorgelicht."

Het ging niet om een paar tientjes die waren verdwenen en er werd een advocatenkantoor ingeschakeld. Later dezelfde maand werd er aangifte gedaan bij de politie.

De politie laat desgevraagd weten dat er een onderzoek loopt naar verduistering bij de stichting. "Afgelopen dinsdag is een man aangehouden. Hij is na verhoor weer heengezonden." Hij is nog wel verdachte in de zaak.



Vertrouwen beschaamd

In een mail die door het bestuur van Ouwestomp verstuurd is aan vrijwilligers, donateurs en vrienden van de stichting, is een dag na de aanhouding van de penningmeester openheid van zaken gegeven.

In het uitgebreide schrijven van de stichting aan de achterban staat: "Wij begrijpen dat deze mededeling als een shock binnenkomt." En dat lijkt zacht uitgedrukt. Voorzitter Stam: "Er is gereageerd met ongeloof, verbijstering. Je verwacht zoiets niet, het komt als een donderslag. Het vertrouwen in elkaar is beschaamd. Dat is heel hard."

Acute geldproblemen zijn er door de kwestie niet ontstaan. "We waren een gezonde stichting, dat zijn we nog. We kwamen nooit geld tekort voor een activiteit, daarom viel het ook niet eerder op."

Ontslag

Terwijl het politieonderzoek loopt, richt de stichting de blik op de toekomst, zegt de voorzitter. "What doesn't kill you, makes you stronger. We moeten verder. Gelukkig geeft het advocatenkantoor dat we in de hand hebben genomen ons goede adviezen voor de toekomst, want dit mag niet meer gebeuren."

Volgende week wordt er tijdens een bestuursvergadering gesproken over het ontslag van de penningmeester. Die mag daar ook zijn zegje komen doen over het 'voorgenomen besluit'. Of hij van die gelegenheid gebruik gaat maken, is niet bekend. De redactie van Omroep Brabant heeft hem nog niet kunnen bereiken.

