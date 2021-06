Hondenbelasting verdwijnt: 'Maar poep op de stoep moet duurder worden'

Foto: Collin Beijk vergroot

Er lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer om de hondenbelasting op termijn af te schaffen. Dat is goed nieuws voor de Tilburgse hondenbezitters. De stad is de duurste Brabantse gemeente als het gaat om de blaftaks. Jaarlijks int Tilburg ruim 1,6 miljoen euro aan hondenbelasting. Het Tilburgse gemeenteraads- en Kamerlid Hans Smolders wil dat de blaftaks snel verdwijnt, maar dat hondenpoep niet opruimen duurder moet worden.

Tilburg staat al jaren eenzaam aan de top als het gaat over hondenbelasting:

Baasjes betalen 109,40 euro voor één hond,

Twee honden kosten 264,55 euro,

Per extra hond komt daar 184,31 euro bij.

Door het afschaffen van de belasting zou de gemeente ruim 1,6 miljoen euro per jaar mislopen.

Smolders wil de hondenbelasting meteen afschaffen, maar VVD-kamerlid Daan de Kort uit Veldhoven wil gemeenten iets meer tijd geven. Die motie lijkt wél een kleine meerderheid te krijgen in de Tweede Kamer. Aanleiding is een burgerinitiatief waarvoor landelijk 60.000 handtekeningen werden opgehaald.

Miljoen voor handhaving

Smolders vindt het een onrechtvaardige belasting: "Het geld komt gewoon bij algemene middelen terecht. Maar hondenbezitters op laten draaien voor algemene uitgaven is niet eerlijk.”

In een overzicht van de gemeente Tilburg staat dat er sinds 2019 elk jaar een miljoen euro aan handhaving van de hondenbelasting werd uitgegeven. “Onzin," zegt Smolders, "dat is voor boa’s die ook andere taken uitvoeren." Een gemeentewoordvoerder legt later uit dat het een 'verzamelpost' is waarin meerder kosten zijn opgenomen:

De bijdrage aan het DOC-T Dierenopvangcentrum,

De aanleg van losloopzones en -terreinen.

Het aanpakken van hondenbijtincidenten.

Uiteindelijk blijkt dat er maar 98.000 euro wordt uitgegeven aan de daadwerkelijke handhaving door boa's. Daarmee is de gemeente Tilburg er nog niet:

Het onderhoud van de hondenveldjes kost de gemeente 15.000 tot 20.000 euro.

Het opruimen en verwerken van de hondenpoep kost dit jaar 289.000 euro.

Het heffen van de hondenbelasting kost de gemeente jaarlijks 74.000 euro. Hierbij gaat het om de tweejaarlijkse huis-aan-huis controles en alle administratie en het behandelen van beroep en bezwaren.

Onrechtvaardig

Wat Smolders betreft moeten de voorzieningen voor honden gewoon uit de algemene middelen betaald worden. Het zit het raadslid hoog dat in Tilburg de hondenbelasting nog bestaat en ook zo hoog is. “Als je die belasting afschaft, bespaar je meteen op het innen en controleren ervan”, vervolgt Smolders. Wel vindt hij dat de boetes voor het niet opruimen van hondenpoep omhoog moeten.

Van de 1,6 miljoen euro die de gemeente Tilburg inde aan hondenbelasting, bleef na aftrek van alle kosten in 2019 vier ton over en de afgelopen twee jaar 270.000 euro. Die ‘winst’ ging naar de algemene middelen.

“Inwoners zijn niet gek, die weten ook dat ze met die belasting de gemeentekas spekken”, zegt Smolders. “Het is toch ongelofelijk dat juist Amsterdam, een gemeente waar de tekorten enorm zijn, geen hondenbelasting heeft en Tilburg nog wel.”

