Boodschappentas met 60.000 euro gevonden bij grenscontrole

Bij de controle van een op de A67 bij Hapert heeft de Koninklijke Marechaussee donderdag een tas met zo'n zestigduizend euro aan bankbiljetten gevonden. Twee mannen van 23 en 24 die in de auto zaten, werden aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen. Het gaat om twee Albanezen.

Geld, auto en telefoons in beslag genomen

De mannen konden geen goede verklaring geven over hoe ze aan het geld gekomen waren. Het geld, hun auto en hun mobiele telefoons werden in beslag genomen. De marechaussee in Eindhoven onderzoekt de zaak.