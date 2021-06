Annette ging terug naar het huis waar haar loverboy haar misbruikte

Annette van Gelder vergroot

Annette van Gelder uit Breda ontmoette in 2006 de loverboy Clay B. Daarmee begon een periode vol vernedering, misbruik en zelfs een poging tot moord. Donderdagmiddag keerde ze terug naar de plek van alle ellende: het appartement van de loverboy in Etten-Leur. "Ik zag er zo tegenop."

Annette was pas 16, toen ze in aanraking kwam met Clay B. "Ik kwam uit een gebroken gezin en werd heel vrijgelaten door mijn ouders. Daardoor was ik naïef en vertrouwde ik mensen te snel. Zo kwam ik bij hem terecht." In de maanden daarna werd ze lichamelijk en geestelijk misbruikt.

"Het ging van seksuele mishandeling tot aan die keer dat hij me probeerde te wurgen, omdat ik hem wilde verlaten. Godzijdank wist een vriend hem toen net op tijd van me af te trekken." Later bleek Annette niet het enige slachtoffer te zijn. In 2008 kreeg de loverboy 4 jaar cel en tbs opgelegd voor het misbruik van 34 meisjes.

Na meerdere mislukte pogingen om het verhaal op papier te zetten, verscheen in april dan toch haar boek 'Meisje 4.1.8' over haar heftige verleden. Daarna is ze in een achtbaan terechtgekomen. "Ik heb nog steeds geen idee waar ik in ben beland. Plotseling stond ik in alle kranten, was ik op tv te zien en verkocht ik honderden boeken."

Nu werkt ze mee aan een podcast van BNNVARA, waarvoor ze ook het appartement bezocht. "Ik vond het geen probleem om voor die podcast mijn verhaal nog eens te vertellen, maar toen vroeg de maakster of we naar een plek konden gaan die me herinnert aan die tijd. Nou, daar zag ik gigantisch tegen op. Sinds ik daar vijftien jaar terug ontsnapte, ben ik er nooit meer geweest."

"Er bleek nog een vrouw te wonen. Tja, je klopt niet even aan met dat hele verhaal."

Donderdag was het toch zover. "Ik was er zelf al iets eerder. Nou, ik heb staan shaken op mijn benen. Dat mag je best weten." Vooraf had Annette al wat onderzoek gedaan. "Daardoor wist ik dat het appartement binnenkort opnieuw verhuurd wordt. Ik hoopte dat het nu even leeg zou staan. Als ik dan toch zou gaan, dan maar in één keer goed. Maar er bleek nog een vrouw te wonen. Tja, je klopt niet even aan met dat hele verhaal."

Toch was er nog genoeg wat haar herinnerde aan die verschrikkelijke tijd. "Het appartement zelf mag dan veranderd zijn, het halletje was nog exact hetzelfde. Meteen wist ik weer hoe agressief hij was. Ik zag mezelf daar zitten na een van zijn uitbarstingen: op bloedende knieën, met bijtwonden in mijn nek of met uitgetrokken oorlellen. Dat gebeurde in die tijd gewoon." Annette was dan ook blij toen ze na het interview weer kon vertrekken.

"Ik ben eraan begonnen, nu ga ik ook door tot het eind."

Eenmaal thuis moest het even bezinken. "Toch ben ik blij dat ik het gedaan heb. Zo kan ik het nóg verder afsluiten." Al doet ze het zeker niet alleen voor zichzelf. "De problemen met loverboys lijken alleen maar toe te nemen. Ik weet niet wat het is, maar het lijkt wel in de lucht te hangen. Ieder meisje dat door mijn verhaal geholpen wordt, is er één. Dat is niet altijd makkelijk. Maar ik ben eraan begonnen, nu ga ik ook door tot het eind."

