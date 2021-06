'Misdaadfamilie' druk op kamp Oss, maar was het nou cocaïne of behanglijm?

Blokken coke zoals ze vaak worden gevonden, foto als voorbeeld (Foto archief: Facebook Koninklijke Marechaussee) vergroot

Martien R. en diverse medeverdachten van Operatie Alfa hebben ook zélf cocaïne verwerkt op het woonwagenkamp. Dat stelde het OM vrijdag tijdens het megaproces rond de vermeende misdaadfamilie uit Oss. Maar hoeveel drugs er door hun handen ging dat is niet bekend. Het spul is niet teruggevonden. Volgens Martien R. waren ze niet bezig met drugs maar met behanglijm en gips.

"Als hier een drugshond binnenkomt, die wordt helemaal gek", zei Martien R. op 28 februari 2019. Volgens de officier van justitie was hij op dat moment in de ontmoetingsruimte 'De Schuur' op het woonwagenkamp in Oss cocaïne aan het versnijden, persen en verpakken.

'Cocaïne aan je mouw'

De politie had afluisterapparatuur geplaatst in de schuur op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Daarmee werd van maart 2018 tot en met november 2019 afgeluisterd. Op die februaridag waren R. en zeven medeverdachten in de ruimte aanwezig, las de rechtbank voor uit het dossier. Ze waren allemaal met de drugs bezig, zo stelt het OM. Ook de oudste verdachte in deze zaak, een 76-jarige oom van Martien, zou erbij zijn geweest.

De politie hoorde ze praten over 'blokken'. Dat is vaktaal voor kilo's coke. Maar ook woorden als 'aceton', 'ammoniak', 'drukken', 'snijden' , 'persen' en 'een mal' vielen. Die specifieke combinatie duidt op de verwerking van cocaïne, stelt het OM. Ook hoorden agenten Martien R. zeggen: "Pas op dat je dadelijk geen cocaïne aan je mouw hebt zitten."

'Ouderwetse Colombiaanse blokken'

Ook werd het getal '777' uitgesproken. Waarschijnlijk was dat het logo dat in de cokeblokken moest worden geperst net als namen als 'Ronaldo', 'AK', 'Tony Montana' en 'Scarface'. Deze logo's zijn een merkteken voor de klanten.

In een afgeluisterd gesprek in een auto hoorden agenten Anton R. later zeggen dat het gewoon die 'ouderwetse Colombiaanse blokken' zijn. Anton R. (de zoon van Martien) praat ook over 3 maal 7, het logo op de coke.

De officier van justitie wees erop dat er 380 printjes gemaakt moesten worden met het logo 777 erop. Dat zou ook in de blokken zijn geperst. Een metalen persplaat met 777 erop werd ook gevonden bij de inval op het kamp in november 2019 tijdens Operatie Alfa. De conclusie van de officier van justitie: "Het is aannemelijk dat het om een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne ging."

Maar om hoeveel cocaïne het die dag ging, weet de officier van justitie niet, vertelde ze bij de rechtbank. "Het gewicht van een geperst blok is meestal één kilo. We weten niet hoeveel blokken er zijn geperst, maar ze zijn uren bezig geweest en kwamen met meerdere volle Jumbo-tassen de schuur uit." Dat bleek uit de beelden van de observatiecamera's. Daarop droegen de verdachten ook handschoenen en er was een rode pers te zien.

Nepdrugs

Martien R. heeft bij de politie verklaard dat het helemaal geen cocaïne was, maar himalayazout en kalk. Hij heeft net als zijn broer Toon gezegd dat ze die dag een toneelstukje opvoerden. "We wisten dat er werd afgeluisterd." De officier van justitie gelooft die verklaring niet. In een later verhoor, zei Martien R. dat ze die dag bezig waren met gips en behanglijm, nepdrugs dus.

De inhoudelijke behandeling van het proces nadert zijn einde. Het gaat nu sneller dan gepland omdat de verdachten en advocaten weigeren te komen uit omdat het volgens hen een oneerlijk proces is.

Volgende week wordt nog over wapenhandel en de criminele organisatie gesproken. Begin juli klinken de strafeisen.

