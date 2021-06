Motorrijder onder invloed voor tiende keer opgepakt zonder geldig rijbewijs

De Zandzuigerstraat in Den Bosch (foto: Google Streetview). vergroot

Een 28-jarige motorrijder is vrijdagmorgen opgepakt in de Zandzuigerstraat in Den Bosch. De man reed met hoge snelheid door de stad.

Het bleek de tiende keer te zijn dat hij staande werd gehouden en geen geldig rijbewijs kon laten zien. Ook was de man voor de derde keer onder invloed van drugs.

In zijn tas zijn vier xtc-pillen gevonden.

