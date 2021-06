Zo zagen de allereerste Groots-concerten er 15 jaar geleden uit

Wachten op privacy instellingen... Guus Meeuwis tijdens het eerste Groots-concert in 2006 (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 15 jaar geleden gaf Guus Meeuwis allereerste Groots-concert en dat zag er zo uit

Guus Meeuwis viert in november de jubileumeditie van zijn Groots met een Zachte G-concerten, maar deze week is het precies vijftien jaar geleden dat de allereerste reeks plaatsvond. Bekijk hier de reportage die Omroep Brabant toen maakte.

Guus zag in 2006 met het eerste Groots-concert zijn wens in vervulling gaan, vertelde hij voor de camera van Omroep Brabant. “Ik kan me geen ander stadion voorstellen waar ik dit zou willen doen. Het stadion is natuurlijk gemaakt om te voetballen. Dat is maar goed ook, want voetbal is erg leuk. Maar nu is er een concert aan de gang en dat is een droom die uitkomt”, zei de Tilburgse zanger.

De concertreeks groeide in de loop der jaren uit tot een fenomeen. Ook buiten Brabant is ‘Groots’ een succes. In 2009 waren er zelfs concerten in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. In 2013 was er een Groots-concert op Curaçao, in 2016 en 2017 gaf Guus winterconcerten in de Ziggo Dome.

De 2006-variant van een kartonnen Guus Meeuwis (foto: Omroep Brabant). vergroot

Jubileum uitgesteld

Eigenlijk zou Guus vorig jaar zijn vijftienjarig jubileum vieren, maar dat ging door corona niet door. Dit jaar komt het er alsnog van, alleen wordt het concert gehouden in Ahoy Rotterdam. “Juni is te vroeg voor het Philips Stadion, maar Ahoy is een prima oplossing. Ik heb zin een feestje, jullie hebben zin in een feestje, het jubileum moet gevierd worden, jullie als fans moeten er een keer uit en ik heb er zin in”, zei Guus eerder.

Voor de fans is er goed nieuws: de Ahoy-editie van Groots met een Zachte G is nog niet uitverkocht.

Ook de bezoekers waren in 2006 vijftien jaar jonger (foto: Omroep Brabant). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.