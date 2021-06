Festivals waar we feestend, dansend en sjansend de zomer mee doorkomen

Het hoofdpodium van 7th Sunday tijdens een eerdere editie (foto: 7th Sunday). vergroot

Langzaam maar zeker wordt steeds helderder: we kunnen weer feestend, dansend en sjansend de festivalzomer door. En wie weet komen er na het bericht van het Kabinet dat niet 10.000 maar 25.000 mensen welkom zijn, wel meer kaarten vrij... Een greep uit de grotere festivals van komende zomer.

Ploegendienst Festival - 3 en 4 juli in Breda

De dj's draaien in ploegen, je vindt er fijne collega's en een gezellige werksfeer. Zoals ze zelf schrijven: "De mooiste werkdag van het jaar".

Harmony of Hardcore Festival - 3 en 4 juli in Erp

De kaarten gingen zo hard dat een extra dag georganiseerd wordt. De line-up van die dag is nog niet bekend. Maar op dag 1 vind je er Sefa, Partyraiser en Spitnoise.

7th Sunday Festival - 10 en 11 juli in Erp

Het broertje of zusje van Harmony of Hardcore. Ook dit festival duurt twee dagen. Op dag 1 zijn er Bizzey, Brennan Heart en Feest DJ Ruud.

Karma Outdoor - 10 juli in Eindhoven

Hardcore is wat hier de klok slaat. De Nikes mogen weer uit de kast, maar voor welke line-up is nog niet bekend.

Lakedance - 7 augustus in Best

Niet meer weg te denken uit Aquabest: dansen in het zand, met een cocktail in je hand genieten van zomerse muziek. Alleen... uitverkocht.

Spoorpark Live - 14 en 15 augustus in Tilburg

Een splinternieuw festival waar namen staan als Krezip, Danny Vera en Davina Michelle. Allemaal artiesten met een connectie met Tilburg.

Decibel Outdoor - 20, 21 en 22 augustus in Hilvarenbeek

Dit is waar je moet zijn als je van harde dance houdt. Op het terrein van Beekse Bergen gaat het drie dagen lang hard.

Dynamo Metal Fest - 21 en 22 augustus in Eindhoven

Metalheads zitten hier goed. Headliner Amon Amarth zei af, Kreator is de nieuwe headliner voor de zondag.

Masters of Hardcore - 4 september in Den Bosch

Dit jaar viert het festival haar 25e verjaardag in de Brabanthallen. Ze beloven een 'edition unlike any others' en ze zijn stijf uitverkocht.

