Goed nieuws voor festivalliefhebbers nu de regels verder worden versoepeld

Wordt het weer zo druk tijdens Harmony of Harcore? (Archiefoto: Martien van Dam / Feestzoom) vergroot

Vanaf 30 juni zijn feesten en festivals weer mogelijk zonder anderhalve meter afstand, tot 25.000 bezoekers. Vanaf eind juli mogen ook meerdaagse festivals weer. De Fieldlab-evenementen zijn zo goed verlopen dat de regels voor festivals volgens het kabinet versoepeld kunnen worden. Bezoekers moeten zich wel laten testen. Dat betekent dat festivals kunnen doorgaan of extra kaartjes kunnen verkopen, maar overnachten mag niet.

Fieke Nobel Geschreven door

Goed nieuws voor de festivals in Brabant. De organisatoren wachtten allemaal op het moment dat het kabinet duidelijk zou maken onder welke voorwaarden de festivals plaats mochten vinden. Johan Dortmans, die de Live Again!-festivals Harmony of Hardcore en 7th Sunday organiseert: "Er moest nog even helder worden hoe de regels exact gaan worden, bijvoorbeeld of we 100 of 75 procent van de capaciteit mochten benutten.

Risico's beperken

Nu de festivals in plaats van 10.000 bezoekers 25.000 bezoekers mogen ontvangen, betekent dat niet dat er tienduizenden kaarten extra verkocht worden. Dortmans: "We gaan 2000 extra kaartjes in de verkoop gooien. We moeten met de gemeente overleggen hoe ver we kunnen reiken."

Niet alleen de gemeente heeft daar invloed op, omdat de festivals niet onder het garantiefonds van de overheid vallen, moeten de organisatoren de risico's binnen de perken houden, zegt Dortmans.

Meerdaags festival

Festivals van meer dan een dag mogen pas vanaf eind juli weer plaatsvinden. Hoewel Smèrrig in Den Bosch een meerdaags festival is, kan het 24 en 25 juli toch doorgaan. Organisator Jasper van de Wouw: "Meerdaagse festivals mogen wel, maar niet met overnachting. Wij hebben geen camping, bezoekers gaan 's avonds van het terrein af." Het idee daarachter is dat mensen ook voor de tweede dag weer opnieuw inchecken, met bijbehorende test.

De festivals waar Van de Wouw aan werkt, Paaspop, Wish Outdoor, We are Electric en dus Smèrrig, gaan niet opeens meer kaarten verkopen. "Sommige festivals zijn nog niet uitverkocht. En we lopen bij anderen tegen de grenzen van de capaciteit aan."

Vergunning

Nu is het voor gemeenten zaak om de vergunningen voor de festivals snel rond te krijgen. "Het was wachten op de randvoorwaarden", zegt Van de Wouw. "Nu nog steeds is niet alles duidelijk. Ik hoop dat gemeenten snel voorzien worden van informatie."

Toch maakt hij zich geen enkele zorgen over de vergunningen. "Iedere gemeente zegt dat het goed komt. En dan kunnen we uit gaan kijken naar de festivalzomer."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.