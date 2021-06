Judoka Guusje Steenhuis pakt brons op WK

Judoka Guusje Steenhuis uit Grave heeft vrijdagmiddag een bronzen medaille gepakt op het WK in Boedapest. Ze versloeg Marhinde Verkerk (35) die de laatste wedstrijd uit haar loopbaan judode.

Na afloop knuffelden beiden elkaar lang, waarna ze samen geëmotioneerd de judomat verlieten. Verkerk deed dat in de wetenschap dat haar loopbaan ten einde is, Steenhuis wetende dat ze haar tweede medaille op een WK had veroverd. Drie jaar geleden werd ze tweede in Bakoe.